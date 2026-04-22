سبزیچی: سبک زندگی عشایری الگویی برای حفاظت از زمین است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سبزیچی روز چهارشنبه با اشاره به نقش مهم جامعه عشایری در حفظ منابع طبیعی و پایداری اکوسیستم‌های استان گفت: عشایر همواره پیشگامان واقعی حفاظت از طبیعت بوده‌اند؛ چراکه سبک زندگی آنان از دیرباز با احترام به خاک، آب و مراتع گره خورده است.

سبزیچی گفت: از آنجا که زندگی عشایر با مرتع و طبیعت پیوندی عمیق دارد، این جامعه بیش از هر گروه دیگری ارزش و اهمیت حفظ آن را می‌شناسد. وابستگی مستقیم معیشت عشایر به سلامت مراتع باعث شده است در استفاده از منابع طبیعی دقت و حساسیت بیشتری به‌خرج دهند و در مسیر صیانت از زمین همراه و همدل باشند.

سبزیچی با اشاره به توجه اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی به موضوعات زیست‌محیطی گفت: در سال جاری آموزش‌های مرتبط با ترویج رفتارهای سازگار با طبیعت و ارتقای آگاهی خانواده‌های عشایری درباره حفاظت از مراتع در دستور کار قرار دارد. این اقدامات با هدف همراهی بیشتر جامعه عشایری در پاسداری بهتر از محیط‌زیست اجرا می‌شود.

سبزیچی همچنین از همکاری مستمر اداره‌کل امور عشایر با اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی در حوزه حفاظت از مراتع و مدیریت چرای اصولی خبر داد و گفت: تعامل و هم‌افزایی این دو مجموعه نقش مهمی در مدیریت پایدار منابع طبیعی دارد.

مدیرکل امور عشایر استان در پایان تأکید کرد: حفظ زمین، وظیفه‌ای جمعی است. روز زمین پاک یادآور آن است که هر یک از مادر قبال طبیعت مسئول هستیم. امید داریم با مشارکت فعال عشایر، همچون گذشته، مسیر حفاظت از این سرمایه بزرگ ادامه یابد.