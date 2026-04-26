۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

تأکید مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌شرقی بر رعایت تقویم کوچ

تأکید مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌شرقی بر رعایت تقویم کوچ

تبریز- مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌شرقی از عشایر استان خواست تا پیش از اعلام رسمی زمان‌بندی کوچ، از هرگونه شتاب در حرکت به سمت ییلاقات خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سبزیچی روز یکشنبه با تأکید بر ضرورت رعایت تقویم مصوب کوچ گفت: کوچ بهاره عشایر استان با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی از ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز می شود و به‌منظور پیشگیری از مشکلات احتمالی، توصیه می‌شود عشایر حرکت خود به مناطق ییلاقی را با تأخیر آغاز کنند.

وی همچنین از اجرای اقدامات لازم برای تسهیل کوچ و بهبود عبور و مرور عشایر خبر داد و گفت: در این راستا، عملیات مرمت و بهسازی یک‌هزار و ۸۸۹ کیلومتر از راه‌های ییلاقی استان آغاز شده است.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه خدمات پشتیبانی و ایجاد شرایط مناسب در مسیر کوچ و استقرار در ییلاقات در حال انجام است تا کوچ امسال با ایمنی بیشتری انجام شود.

