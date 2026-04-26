به گزارش خبرگزاری مهر، علی سبزیچی روز یکشنبه با تأکید بر ضرورت رعایت تقویم مصوب کوچ گفت: کوچ بهاره عشایر استان با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی از ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز می شود و بهمنظور پیشگیری از مشکلات احتمالی، توصیه میشود عشایر حرکت خود به مناطق ییلاقی را با تأخیر آغاز کنند.
وی همچنین از اجرای اقدامات لازم برای تسهیل کوچ و بهبود عبور و مرور عشایر خبر داد و گفت: در این راستا، عملیات مرمت و بهسازی یکهزار و ۸۸۹ کیلومتر از راههای ییلاقی استان آغاز شده است.
مدیرکل امور عشایر آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: برنامهریزیهای لازم برای ارائه خدمات پشتیبانی و ایجاد شرایط مناسب در مسیر کوچ و استقرار در ییلاقات در حال انجام است تا کوچ امسال با ایمنی بیشتری انجام شود.
