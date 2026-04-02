به گزارش خبرگزاری مهر، علی سبزیچی شامگاه روز پنجشنبه گفت: خدمترسانی به جامعه عشایری که نقش مهمی در تولید، امنیت غذایی و حفاظت از عرصههای طبیعی ایفا میکنند، از اولویتهای ادارهکل امور عشایر استان است و بر همین اساس، طی سال گذشته اقدامات گستردهای برای توسعه و بهسازی زیرساختها انجام شده است.
وی افزود: در بخش راه، عملیات تسطیح و مرمت مسیرهای قشلاقی به طول ۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر اجرا شد و بهمنظور مدیریت روانابها و افزایش پایداری مسیرها، ۱۸ دستگاه آبرو بتنی و سنگی در نقاط حساس احداث گردید. همچنین ۱۱ دستگاه پل در مسیرهای عشایری ساخته شد که از جمله مهمترین آنها پل «دهدهنه قیزلجا قشلاق» در شهرستان میانه است که هماکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی ادامه داد: در حوزه بهسازی مسیرها نیز بیش از ۱۰ کیلومتر شنریزی، حدود ۱.۲ کیلومتر آسفالتریزی و اصلاح شیب و عرض ۲۹ کیلومتر از مسیرهای سختگذر عشایری اجرا شده است که این اقدامات به شکل چشمگیری ایمنی تردد و دسترسی خانوارهای عشایری را بهبود بخشیده است.
سبزیچی با اشاره به عملکرد این ادارهکل در حوزه تأمین آب اظهار داشت: شبکه آبرسانی قشلاق حلاج در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و در مناطق ییلاقی نیز ۲۲ مورد نزدیکرسانی به چشمهها، احداث آبشخور و نصب شیر برداشت برای بهبود بهرهبرداری از منابع آبی انجام شده است.
وی با بیان اینکه روند توسعه زیرساختهای عشایری در سال آینده نیز با جدیت ادامه خواهد یافت، اضافه کرد: برنامههایی از جمله مرمت و بازسازی راهها و ایلراهها، تأمین آب شرب، توسعه استفاده از انرژی خورشیدی و اورهال پمپاژها، آبگیرها و سدهای عشایری در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: کارکنان این ادارهکل در شهرستانهای مختلف نیز به صورت مستمر در مناطق عشایری حضور یافته و آماده ارائه خدمات و پشتیبانی به خانوارهای عشایری هستند.
