برگزاری پویش زمین پاک در شهرستان ترکمانچای

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سلیمی فرماندار ترکمانچای روز دوشنبه بیان کرد: قشرهای مختلف مردم اعم از دانش‌آموزان، معلمان و دوستداران محیط‌زیست با حضور در معابر عمومی، پارکها و حاشیه‌های شهر، زباله‌های رها شده را جمع‌آوری کردند.

در این برنامه شهرداری ترکمانچای و دهیاری‌های تابعه نیز با ماشین‌آلات جمع‌آوری زباله، هماهنگ با پویش مردمی، عملیات پاکسازی گسترده‌ای را در سطح شهر، روستاها و مسیرهای مواصلاتی منتهی به روستاها انجام دادند.

فرماندار شهرستان ترکمانچای هدف اصلی این پویش را فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن رفتار مسئولانه با محیط‌زیست در بین شهروندان به‌ویژه نسل نوجوان عنوان کرد و گفت: امیدواریم این حرکت جمعی تبدیل به یک عادت روزمره شود، نه فقط یک برنامه مناسبتی.

سلیمی افزود: این اقدام نمادین با هدف ترویج فرهنگ حفظ پاکیزگی زمین، کاهش آلودگی و جلب مشارکت همگانی در حفاظت از محیط‌زیست صورت گرفت.