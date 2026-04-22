جاسوس اعدام شده موساد ارتباطی با سازمان پدافند غیرعامل نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پدافند غیرعامل کشور در پی انتشار خبر اجرای حکم اعدام جاسوس رژیم صهیونیستی اطلاعیهای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار خبر «اجرای حکم اعدام جاسوس رژیم صهیونیستی که اطلاعات حساس کشور را در اختیار موساد قرار میداد»، سازمان پدافند غیرعامل کشور ضمن حمایت قاطع از اقدام قوه قضاییه در برخورد با عوامل جاسوسی و خیانتکنندگان به امنیت ملی، اعلام میدارد:
نامبرده هیچگونه عضویت، مسئولیت یا سمتی در ساختار سازمان پدافند غیرعامل کشور نداشته است. براین اساس هرگونه اشاره به انتساب ایشان به این سازمان، کاملاً نادرست بوده و تکذیب میشود.
بدیهی است سازمان پدافند غیرعامل کشور، همانند گذشته، با هوشیاری کامل نسبت به حفظ، پایدارسازی، کاهش آسیب پذیری و مصونسازی زیرساختهای کشور با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی کشور عمل نموده و هرگونه اقدام خائنانه در هر سطحی را محکوم میکند.
