به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، اپلیکیشن بله با هدف کاهش اضطراب مادران باردار و تسهیل دسترسی به مشاوره پزشکی در شرایط محدودیت مراجعه حضوری، «بازوی ویزیت رایگان مادران باردار» را راه‌اندازی کرده است. در این بستر تعاملی، پزشکان و ماماهای داوطلب به صورت متنی و با دریافت تصاویر مدارک پزشکی، به سوالات مادران پاسخ می‌دهند.

امروز نیز مادران باردار بسیاری چشم انتظار پاسخ یک سوال ساده هستند؛ سوالی که شاید ندانستن پاسخ آن، یک نگرانی کوچک را به اضطرابی جدی تبدیل کند. در همین راستا، اپلیکیشن بله از سرویس تخصصی «ویزیت رایگان مادران باردار» رونمایی کرده است تا بتواند پل ارتباطی میان کادر درمان و مادران باشد.

این بازو که به صورت کاملاً آنلاین و در بستر اپلیکیشن بله ارائه می‌شود، به مادران باردار این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به خروج از منزل و صرف هزینه، سوالات خود را مطرح کنند. یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های این سرویس، امکان ارسال تصاویر آزمایش‌ها، سونوگرافی‌ها و مدارک پزشکیاست. با مشاهده این مدارک، پزشکان و ماماها می‌توانند راهنمایی دقیق‌تر و تخصصی‌تری ارائه دهند.