اکران انیمیشن «یوز» در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیهکنندگی احسان کاوه، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا، با عنوان بینالمللی و روسی «Толстяк Юзи (2026)» از تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ اکران عمومی خود را در سینماهای روسیه آغاز کرد و بهصورت رسمی وارد چرخه نمایش این کشور شد.
پخش این اثر برعهده شرکت Ten Letters (Десять букв) بوده و سانسهای نمایش آن در سامانههای بلیتفروشی و جدول اکران شهرهای مختلف ثبت شده است. در نخستین روز اکران، این انیمیشن که روایتی پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن یعنی ایران دارد، موفق شد در میان ۱۰ فیلم پرفروش روز سینمای روسیه قرار گیرد.
این انیمیشن در روسیه با ردهبندی سنی کودک و نوجوان اکران شده و قرار گرفتن «یوز» در کنار سایر آثار خانوادگی و انیمیشنهای خارجی در جدول اکران، نشاندهنده تلاش برای جذب مخاطب عمومی و رقابت مستقیم با تولیدات بینالمللی در این ژانر است.
رسانههای روسی در معرفی «یوز» بر چند محور کلیدی تمرکز داشتهاند؛ از جمله معرفی این اثر بهعنوان یکی از انیمیشنهای موفق گیشه ایران و تأکید بر مضمون محیطزیستی آن با محوریت حفاظت از یوز آسیایی. در این گزارشها، «یوز» در دسته آثار خانوادگی و کودک قرار گرفته و بهعنوان نمونهای از تولیدات سهبعدی انیمیشن ایران با ظرفیت جذب مخاطب گسترده معرفی شده است. همچنین اشاره به موفقیت این اثر در اکران داخلی ایران، بهعنوان یکی از نقاط اتکای تبلیغاتی آن در بازار روسیه مورد استفاده قرار گرفته است.
اکران بینالمللی «یوز» برعهده مرکز بینالملل سوره است.
