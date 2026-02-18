به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه با فروشی بیش از ۹٢ میلیارد تومان، موفق به ثبت رکورد جذب یک و نیم میلیون مخاطب در سینماها شده است.

«یوز» که عنوان پٌرفروش‌ترین انیمیشن تاریخ سینمای ایران را از آن خود کرده است، روایت فانتزی و پرهیجانی از سفر یک یوزپلنگ ایرانی از قلب آمریکا تا ایران را به تصویر می‌کشد.

این انیمیشن سینمایی که از ۲ مهر ۱۴۰۴ توسط پخش بهمن سبز به نمایش عمومی در سینماها درآمد، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره با مشارکت ویستامدیا و حمایت بانک صادرات ایران است.

اکران این انیمیشن در سینماها ادامه دارد.