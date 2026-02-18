۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

یک‌ونیم میلیون نفر به تماشای «یوز» نشستند

با ادامه اکران انیمیشن سینمایی «یوز»، تعداد تماشاگران این اثر در سینما به یک‌ونیم میلیون نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه با فروشی بیش از ۹٢ میلیارد تومان، موفق به ثبت رکورد جذب یک و نیم میلیون مخاطب در سینماها شده است.

«یوز» که عنوان پٌرفروش‌ترین انیمیشن تاریخ سینمای ایران را از آن خود کرده است، روایت فانتزی و پرهیجانی از سفر یک یوزپلنگ ایرانی از قلب آمریکا تا ایران را به تصویر می‌کشد.

این انیمیشن سینمایی که از ۲ مهر ۱۴۰۴ توسط پخش بهمن سبز به نمایش عمومی در سینماها درآمد، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره با مشارکت ویستامدیا و حمایت بانک صادرات ایران است.

اکران این انیمیشن در سینماها ادامه دارد.

آروین موذن زاده

