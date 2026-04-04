با یوز ایرانی در یک سفر پرماجرا همراه شوید؛ از نیویورک تا کویر مرنجاب

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که تقویم، نشانگر آغاز سال نو و فصل بهار است و بچهها باتوجه به تعطیلی مدارس و آموزش مجازی که در اثر حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان رخ داده است، اوقات فراغت بیشتری در خانه دارند تماشای یک اثر جذاب و سرگرمکننده میتواند بهترین گزینه برای خانوادهها باشد. انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیهکنندگی احسان کاوه همزمان با ایام نوروز اکران نوروزی خود را آغاز کرده است.
این اثر محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا، روایتی پرماجرا و عمیق از یک یوزپلنگ ایرانی دارد که سالها پیش به آمریکا برده شده و در محیطی لوکس، اما بیهویت رشد کرده است.
سفری احساسی درباب خودشناسی
داستان بازگشت او به وطن، سفری احساسی از فراموشی تا خودشناسی را به تصویر میکشد که برای کودکان امروزی که گاه در فضای مجازی و دنیای مدرن سرگرداناند، پیامهای نابی از تعلقخاطر، اصالت و هویت ایرانی دارد.
یکی از نقاط قوت «یوز» که تماشای آن را برای تمام اعضای خانواده لذتبخش میکند، دوبله حرفهای و حضور اساتید ماندگاری چون نصرالله مدقالچی و ناصر ممدوح است. همچنین موسیقی متن فیلم که تلفیقی از سازهای ایرانی و ارکسترال غربی است، حس سفر و دلتنگی را به مخاطب منتقل میکند. گرشا رضایی نیز با اجرای ترانه پایانی، بار عاطفی اثر را به اوج میرساند.
پیشرفت فنی انیمیشن ایران در قلب کویر مرنجاب
«یوز» از نظر فنی نشاندهنده جهشی بزرگ در صنعت پویانمایی کشور است. طراحی دقیق شخصیتها، نورپردازی خلاقانه و نمایش زیبای کویر مرنجاب (زیستگاه اصلی یوز ایرانی) به گونهای است که مخاطب را مجذوب خود میکند. این اثر به کودکان ما یادآوری میکند که بقا و پیشرفت تنها در سرعت و تجمل نیست، بلکه در درک معنا، وفاداری و تلاش جمعی است.
