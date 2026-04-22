به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه ترابی همزمان با روز زمین با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: دوبار طی سال گذشته مورد حملات ظالمانه قرار گرفتیم و با شدت پیامدهای زیست‌محیطی طی این دو جنگ مواجه شدیم. عملکرد کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته تعجب‌برانگیز است چراکه نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی تجاوز به ایران بی‌توجه هستند این در حالیست که این حملات اثرات شدیدی بر محیط‌ زیست در کوتاه مدت گذاشته است.

وی افزود: در حال تلاش برای کاهش آلودگی هوا بودیم اما با حملاتی مانند بمباران انبار نفت تهران مواجه شدیم و شاهد گسترش گازهای گلخانه‌ای بودیم و اثرات حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ابران طی دو هفته ابتدایی جنگ، معادل رد پای کربن ۶۰ کشور برای یک سال تخمین زده‌ شد.

معاون محیط‌ زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: اگر قرار است روز جهانی زمین داشته باشیم، این پرسش مطرح می‌شود که «با وجود جنگ‌های گسترده که پیامدهای زیست‌محیطی ایجاد می‌کنند؛ چگونه می‌توانیم زمین پاک داشته باشیم؟»

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت‌های انسانی اظهارکرد: کشور با پیامدهای زیست‌محیطی قابل‌ ملاحظه و گسترده فعالیت‌های انسانی مانند برداشت بی‌رویه منابع آبی، استفاده از سوخت‌های فسیلی و آلودگی هوای شهرهای بزرگ مواجه است بنابراین در معاونت محیط‌ زیست انسانی، اقدامات محتلفی مانند توسعه و ارتقای روش‌های پایش‌ زیست‌محیطی را آغاز کردیم.

معاون محیط‌ زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌ زیست در این گفت و گوی تصویری ادامه داد: انجام پژوهش‌هایی در زمینه استفاده از فناورهای‌ نوین برای افزایش گستره پایش‌ها از دیگر اقدامات این معاونت است. همچنین به منظور اجرای قانون هوای پاک تلاش‌کرده‌ایم تمام بازیگران اصلی را پای کار بیاوریم و دلایل منطقی موثر بر آلودگی هوا را شناسایی کنیم و راهکارها را با کمک دستگاه‌های تاثیرگذار بر کیفیت هوا پیدا کنیم.

ترابی با بیان اینکه اقدامات گسترده‌ای در حوزه پسماندها داشته‌ایم، گفت: سال گذشته، در جهت عمل به وظایف خود بر اساس برنامه هفتم توسعه به‌صورت گسترده‌ای تلاش و به تمام تکالیف قانونی خود عمل کردیم.