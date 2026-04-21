به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، نشست ستاد برگزاری مراسم روز زمین پاک به ریاست صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان، و با حضور مشاور عالی رئیس سازمان، نمایندگان معاونتها و روابط عمومی و امور رسانه برگزار شد.
در این نشست، شعار ملی روز زمین پاک ۱۴۰۵ با الهام از شعار جهانی «Our Power, Our Planet» به تصویب رسید:«انرژی پاک، مرهم زخم زمین»«مسیر سبز را انتخاب کن»
ترابی با اشاره به پیامدهای زیستمحیطی ناشی از جنگهای اخیر و همچنین اثرات مخرب فعالیتهای انسانی از جمله مصرف سوختهای فسیلی، آلودگیهای صنعتی و برداشت بیرویه از منابع آب، تأکید کرد: امسال توجه ویژهای به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و نیز کاهش و جبران آسیبهای زیستمحیطی ناشی از جنگ ضروری است.
وی افزود: بر اساس مصوبات این ستاد، مجموعهای از برنامههای تخصصی، آموزشی و فرهنگی در سطح ملی و استانی اجرا خواهد شد که مهمترین آنها شامل برگزاری سه وبینار تخصصی در حوزههای سلامت خاک، انرژیهای تجدیدپذیر و پسماندهای پلاستیکی با همکاری دستگاههای مرتبط و نیز تولید و انتشار مصاحبههای تخصصی با محوریت اثرات جنگ بر محیط زیست و نقش انرژی پاک در بازسازی این خسارات است.
ترابی ادامه داد: برگزاری نشستهای هماندیشی با تشکلهای مردمنهاد در قالب وبینارهای تعاملی، اجرای طرح تجربهنگاری فعالان محیط زیست در دوران جنگ با هدف مستندسازی اقدامات و خاطرات، برگزاری برنامههای نمادین پاکسازی و درختکاری با مشارکت ادارات کل استانها، ترویج کاهش مصرف پلاستیک و ظروف یکبار مصرف در سطح عمومی جامعه، انتشار گسترده محتوای رسانهای شامل پوستر، پیامهای محیط زیستی و تولیدات چندرسانهای، ارزیابی روند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در
استانها و انتشار گزارشهای مرتبط، و همچنین هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش برای اجرای برنامههای آموزشی ویژه در بستر «شاد» از جمله برنامههای روز زمین پاک است.
در پایان این نشست، ترابی با تأکید بر اهمیت این مناسبت اظهار داشت: روز زمین پاک تنها یک رویداد تقویمی نیست، بلکه فرصتی برای بازنگری در نحوه تعامل انسان با طبیعت است و تحقق زمین پاک نیازمند مشارکت همگانی است
