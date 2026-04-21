۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

انرژی پاک، مرهم زخم زمین؛ اعلام برنامه‌های روز زمین پاک ۱۴۰۵

انرژی پاک، مرهم زخم زمین؛ اعلام برنامه‌های روز زمین پاک ۱۴۰۵

در آستانه روز زمین پاک ۱۴۰۵، سازمان حفاظت محیط زیست شعار ملی «انرژی پاک، مرهم زخم زمین» را تصویب و برنامه‌ها گسترده‌ای را برای اجرا در سطح کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، نشست ستاد برگزاری مراسم روز زمین پاک به ریاست صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان، و با حضور مشاور عالی رئیس سازمان، نمایندگان معاونت‌ها و روابط عمومی و امور رسانه برگزار شد.

در این نشست، شعار ملی روز زمین پاک ۱۴۰۵ با الهام از شعار جهانی «Our Power, Our Planet» به تصویب رسید:«انرژی پاک، مرهم زخم زمین»«مسیر سبز را انتخاب کن»

ترابی با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از جنگ‌های اخیر و همچنین اثرات مخرب فعالیت‌های انسانی از جمله مصرف سوخت‌های فسیلی، آلودگی‌های صنعتی و برداشت بی‌رویه از منابع آب، تأکید کرد: امسال توجه ویژه‌ای به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز کاهش و جبران آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از جنگ ضروری است.

وی افزود: بر اساس مصوبات این ستاد، مجموعه‌ای از برنامه‌های تخصصی، آموزشی و فرهنگی در سطح ملی و استانی اجرا خواهد شد که مهم‌ترین آن‌ها شامل برگزاری سه وبینار تخصصی در حوزه‌های سلامت خاک، انرژی‌های تجدیدپذیر و پسماندهای پلاستیکی با همکاری دستگاه‌های مرتبط و نیز تولید و انتشار مصاحبه‌های تخصصی با محوریت اثرات جنگ بر محیط زیست و نقش انرژی پاک در بازسازی این خسارات است.

ترابی ادامه داد: برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با تشکل‌های مردم‌نهاد در قالب وبینارهای تعاملی، اجرای طرح تجربه‌نگاری فعالان محیط زیست در دوران جنگ با هدف مستندسازی اقدامات و خاطرات، برگزاری برنامه‌های نمادین پاکسازی و درختکاری با مشارکت ادارات کل استان‌ها، ترویج کاهش مصرف پلاستیک و ظروف یکبار مصرف در سطح عمومی جامعه، انتشار گسترده محتوای رسانه‌ای شامل پوستر، پیام‌های محیط زیستی و تولیدات چندرسانه‌ای، ارزیابی روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در

استان‌ها و انتشار گزارش‌های مرتبط، و همچنین هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش برای اجرای برنامه‌های آموزشی ویژه در بستر «شاد» از جمله برنامه‌های روز زمین پاک است.

در پایان این نشست، ترابی با تأکید بر اهمیت این مناسبت اظهار داشت: روز زمین پاک تنها یک رویداد تقویمی نیست، بلکه فرصتی برای بازنگری در نحوه تعامل انسان با طبیعت است و تحقق زمین پاک نیازمند مشارکت همگانی است

محدثه رمضانعلی

