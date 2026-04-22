۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

معاون استاندار لرستان: خسارت جنگ به ۵ هزار و ۹۳۰ واحد غیرنظامی استان

خرم‌آباد- معاون عمرانی استانداری لرستان، اعلام کرد: بر اساس آخرین ارزیابی انجام‌شده تا یکم اردیبهشت ماه، به ۵ هزار و ۹۳۰ واحد مسکونی و تجاری در سطح استان خسارت وارد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی، در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار خسارت به واحدهای غیرنظامی در جنگ رمضان، به تشریح جزئیات این خسارت‌ها پرداخت.

خسارت به ۵ هزار و ۹۳۰ واحد مسکونی و تجاری

مجیدی اظهار کرد: بر اساس آخرین ارزیابی که تا یکم اردیبهشت ماه انجام شده، به ۵ هزار و ۹۳۰ واحد مسکونی و تجاری در سطح استان خسارت وارد شده است.

وی ادامه داد: این خسارت‌ها ناشی از حملات هوایی جنگ رمضان به زیرساخت‌های استان بوده است.

۵ هزار و ۷۶۰ واحد تعمیری و ۱۷۰ واحد نیازمند احداث مجدد

معاون عمرانی استاندار لرستان با تفکیک این آمار افزود: از مجموع واحدهای خسارت‌دیده، ۵ هزار و ۷۶۰ واحد تعمیری و ۱۷۰ واحد نیز نیازمند احداث مجدد هستند.

وی ادامه داد: واحدهایی که نیازمند احداث مجدد هستند، به طور کامل تخریب شده‌اند و بازسازی آنها از پایه ضروری است.

سهم واحدهای مسکونی؛ ۵ هزار و ۷۴ واحد

مجیدی تصریح کرد: سهم واحدهای مسکونی از این خسارت‌ها ۵ هزار و ۷۴ واحد بوده است. این آمار نشان‌دهنده آسیب گسترده به خانه‌های مردم در جریان حملات دشمن است.

معاون عمرانی استانداری لرستان افزود: سهم واحدهای تجاری از این خسارت‌ها نیز ۸۵۶ واحد بوده است. این واحدها شامل مغازه‌ها، کارگاه‌ها و سایر فضاهای تجاری هستند که بر اثر حملات دشمن دچار خسارت شده‌اند.

خرم‌آباد با ۲ هزار و ۱۶۹ واحد؛ بیشترین خسارت

مجیدی با بیان اینکه بیشترین حجم خسارت به ترتیب مربوط به دو شهرستان خرم‌آباد و بروجرد است، خاطرنشان کرد: شهرستان خرم‌آباد با ۲ هزار و ۱۶۹ واحد بیشترین خسارت را متحمل شده است.

معاون عمرانی استاندار لرستان افزود: پس از خرم‌آباد، شهرستان بروجرد با ۷۳۷ واحد در رتبه دوم بیشترین خسارت‌های ناشی از حملات هوایی جنگ رمضان قرار دارد.

