به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در دیدار رئیس مرکز روابط عمومی و مدیران روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر نقش روابط عمومیها در روایت سازندگی کشور اظهار کرد: روایت سازندگی از اولویتهای اصلی است که باید محکم بیان شود تا امید و اعتماد در جامعه شکل بگیرد؛ زیرا با از بین رفتن این دو پایه، جامعه دچار فروپاشی اجتماعی میشود.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت تصریح کرد: روایت از سازندگی و اینکه، آسیبها و تخریبهای ناشی از جنگ را بهتر از گذشته میسازیم، باید امید و اعتماد در جامعه ایجاد کند. باید در کنار هر پروژه، خوشحالی، امید و اعتماد مردم را به تصویر بکشیم.
حضرتی در ادامه با تقدیر از عملکرد و مدیریت فرزانه صادق در وزارت راه و شهرسازی، گفت: خانم صادق با اراده و توانی فولادین و توانایی مضاعف در قدرت تصمیمگیری و پیگیری حق و حقوق وزارتخانه خود بسیار خوش درخشید. به تصویر کشیدن و روایت عملکرد وزارت راه و شهرسازی با مدیریت یک بانوی جسور، شجاع، متخصص و کاربلد، وظیفه روابط عمومیهاست که باید انجام دهند و برای ثبت اقدامات و عملکرد وزارتخانه در تاریخ و شخصیت وزیر، برنامه داشته باشید.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت همچنین گفت: لازم است از روایتسازی جنگ تحمیلی سوم بهراحتی عبور نکنیم و با نگارش قصهها، تکنگاری، خاطرات روزانه و روزنگاری جنگ، این وقایع و همبستگی و همدلی ایجادشده را ماندگار کنیم و روابط عمومیها باید پیشتاز و پشتیبان این روایتسازیهای ارزشمند باشند.
وی در همین راستا گفت: ایران در جنگ اخیر در روایترسانی و رساندن صدای واقعیت به جهان موفق عمل کرده و این موضوع باعث عصبانیت دشمنان شده است. از ابتدای جنگ بر ایجاد میدان روایتسازی تأکید شد و ایران در این عرصه دست برتر داشت، بهطوری که حتی رسانههای بینالمللی مانند گاردین و سیانان به موفقیت ایران در انعکاس روایتها اذعان کردند. همچنین در بخش نظامی ضربات شدیدی به پایگاههای دشمن وارد شد.
حضرتی تصریح کرد: ایران در جنگ رسانهای سه روایت اصلی را به جهان منتقل کرد: مظلومیت و حقانیت ملت ایران، ناسازگاری و غیرقابل اعتماد بودن دشمنان، و توانایی و تابآوری نیروهای نظامی و مردم ایران. این روایتها حدود ۷۰ درصد فضای رسانهای جهان را تحت تأثیر قرار داد.
وی ادامه داد: تصویر کنونی مردم ایران در افکار عمومی جهانی، تصویر انسانهای شجاع، وطنپرست و مقاوم است که در برابر تهدیدها ایستادگی کردند و خدمات عمومی در کشور در دوران جنگ برقرار ماند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت هشدار داد: در مرحله جدید با موضوع مذاکره، باید همانند دوران جنگ هوشیار و منسجم عمل کرد، زیرا دشمن به دنبال ایجاد جو روانی است. دفاع از ایران امروز در میدان امید، انسجام و حفظ اقتدار ملی ادامه دارد.
