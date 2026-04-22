۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

رضایی: در مقابل دزدان دریایی اپستین سکوت نخواهیم کرد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: همان‌ طور که در ۴۰ روز جنگ به دشمن پاسخ قاطع و دندان‌شکن دادیم، در مقابل ⁧دزدان دریایی اپستین هم ⁩سکوت نخواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در ایکس، نوشت: «همان‌طور که در ۴۰ روز جنگ به دشمن پاسخ قاطع و دندان‌شکن دادیم، در مقابل ⁧دزدان دریایی اپستین ⁩سکوت نخواهیم کرد؛ ‏چشم در مقابل چشم، ‏نفتکش در مقابل نفتکش. رفقای اپستین بازی‌ای را که باخته‌اند، به‌ پیروزی تبدیل نخواهند کرد.»

زهرا علیدادی

      برای شروع عملیات علیه ایران آماده‌ایم/ ما هم برای گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان آماده‌ایم

