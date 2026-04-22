رضایی: در مقابل دزدان دریایی اپستین سکوت نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در ایکس، نوشت: «همان‌طور که در ۴۰ روز جنگ به دشمن پاسخ قاطع و دندان‌شکن دادیم، در مقابل ⁧دزدان دریایی اپستین ⁩سکوت نخواهیم کرد؛ ‏چشم در مقابل چشم، ‏نفتکش در مقابل نفتکش. رفقای اپستین بازی‌ای را که باخته‌اند، به‌ پیروزی تبدیل نخواهند کرد.»

