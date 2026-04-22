مومنی: سپاه پاسداران ستون اقتدار ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تکیه بر ایمان راسخ و ارادهای فولادین، همواره ستون امنیت و اقتدار ایران بوده است. حضور مؤثر و جهادی این نهاد انقلابی در عرصههای مختلف خدمت و امداد به مردم در سوانح و بحرانها نیز قابل تقدیر است.
متن پیام مومنی به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:
سالروز تأسیس نهاد پرافتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس تدبیر امام راحل (ره) را به همه فرماندهان، رزمندگان و خانوادههای شریفشان تبریک و تهنیت عرض مینمایم. سپاه پاسداران، با تکیه بر ایمان راسخ و ارادهای فولادین، همواره ستون امنیت و اقتدار ایران بوده است.
بیتردید، تاریخ پرفخر این انقلاب، گواهی بر نقش بیبدیل سپاهیان اسلام در حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور است؛ از مقاومت حماسی و جاودان در طول هشت سال دفاع مقدس که رزمندگان سپاه در کنار ایثار و جانفشانی سایر نیروهای مسلح، با فداکاریهای بینظیر تجاوز صدامیان را به شکست کشاندند، تا پیروزیهای راهبردی و هوشمندانه در عرصههای جدید نبرد مانند جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی ۴۰ روزه تا مقابله با تروریستها، منافقان و داعشیان. حضور مؤثر و جهادی این نهاد انقلابی در عرصههای خدمت و امداد به مردم در سوانح و بحرانها نیز همواره مشهود بوده است.
سپاه پاسداران نه تنها در میدانهای نبرد کلاسیک، بلکه در عرصههای جنگ نرم، سایبری و اطلاعاتی نیز با درایتی مثالزدنی، موفقیتهای بزرگی را به ثمر رسانده و امنیت پایدار را برای مردم عزیز ایران تضمین کرده است.
در این میان شهدای والامقام سپاه، در ردهها و سطوح مختلف، از سرداران عالیمقام تا سربازان جانبرکف و دلاور، همواره سرلوحه، الگو و افتخار همه ما هستند. خون پاک این شهیدان بزرگوار، مایه تحکیم پایههای استقلال و آزادی کشور است و نامشان جاودانه در تاریخ ایران اسلامی خواهد درخشید.
امید است با الهام از روحیه جهادی و با تداوم همدلی و همکاری میان نیروهای نظامی و انتظامی و نهادهای امنیتی کشور از جمله وزارت کشور و سپاه پاسداران، در سایه رهنمودهای حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی)، همواره در مسیر خدمترسانی به مردم شریف ایران و دفاع از منافع ملی پیش رویم.
