تداوم نوسازی ناوگان خدمات موتوری گلپایگان با هدف توسعه پایدار شهری

احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه ناوگان خدمات موتوری گلپایگان اظهار کرد: طی دو سال گذشته، در راستای ارتقای سطح خدمت‌رسانی به شهروندان و افزایش سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی، برنامه نوسازی و تجهیز ناوگان به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این مدت، با خرید و به‌کارگیری تجهیزات جدید از جمله یک دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه نیسان، دو دستگاه وانت آریسان و پنج دستگاه موتور، توان عملیاتی شهرداری در حوزه‌های عمرانی و خدماتی به‌طور محسوسی افزایش یافته است. همچنین تجهیز فضای سبز شهری به دستگاه‌های چمن‌زن، موجب بهبود نگهداری و ارتقای کیفیت محیط شهری شده است.

شهردار گلپایگان با تأکید بر چشم‌انداز آینده خاطرنشان کرد: این اقدامات گامی مهم در راستای آماده‌سازی شهرداری برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد شهر، همگام با توسعه فیزیکی و افزایش جمعیت گلپایگان است.

مهاجری در پایان تصریح کرد: روند تجهیز و بهسازی ناوگان خدماتی، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری برای ارائه خدمات مؤثر، پایدار و متناسب با نیازهای شهروندان و حرکت در مسیر توسعه و آبادانی گلپایگان است.