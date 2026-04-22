  1. استانها
  2. مازندران
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

یک تصادف در بابل ۳ کشته برجای گذاشت

بابل- رئیس اورژانس ۱۱۵ بابل گفت: تصادف ۲ دستگاه خودروی پراید در جاده قدیم بابل به آمل در بخش لاله آباد سه کشته و چهار مصدوم بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابولقاسم لعلی اظهار کرد: تصادف دو دستگاه پراید بایکدیگر در جاده قدیم بابل به آمل بعداز سه راه حمزکلا ظهر امروز گزارش شد.

وی گفت: پس از دریافت این گزارش به سرعت مرکز ارتباطات اورژانس بابل تکنسین‌های پایگاه‌های احمدچاله پی و امین آباد بخش را به محل حادثه اعزام کرد.

لعلی با اشاره به این مطلب که تکنسین های اورژانس در کمترین ممکن در محل حادثه حاضر شدند، اظهار کرد: در این حادثه متاسفانه ۳کودک فاقد علائم حیاتی بودند و تلاش های تکنسین های اورژانس برااحیا ثمری نداشت همچنین در این حادثه ۴مرد ۲۷و۳۲و۷و۱۵ ساله دچار آسیب‌دیدگی‌های و سوختگی درجه ۱و ۲ شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ بابل تصریح کرد: تکنسین های اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه مصدومان حادثه را به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند.

کد مطلب 6808475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها