یک تصادف در بابل ۳ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابولقاسم لعلی اظهار کرد: تصادف دو دستگاه پراید بایکدیگر در جاده قدیم بابل به آمل بعداز سه راه حمزکلا ظهر امروز گزارش شد.

وی گفت: پس از دریافت این گزارش به سرعت مرکز ارتباطات اورژانس بابل تکنسین‌های پایگاه‌های احمدچاله پی و امین آباد بخش را به محل حادثه اعزام کرد.

لعلی با اشاره به این مطلب که تکنسین های اورژانس در کمترین ممکن در محل حادثه حاضر شدند، اظهار کرد: در این حادثه متاسفانه ۳کودک فاقد علائم حیاتی بودند و تلاش های تکنسین های اورژانس برااحیا ثمری نداشت همچنین در این حادثه ۴مرد ۲۷و۳۲و۷و۱۵ ساله دچار آسیب‌دیدگی‌های و سوختگی درجه ۱و ۲ شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ بابل تصریح کرد: تکنسین های اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه مصدومان حادثه را به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند.