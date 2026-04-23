تصادف در محور جدید آمل- بابل ۷ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع یک سانحه رانندگی در محور جدید آمل–بابل، هفت نفر دچار مصدومیت شدند.

بر اساس اعلام روابط عمومی اورژانس بابل، پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر برخورد یک دستگاه وانت با خودروی سمند، بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

در این عملیات، تکنسین‌های اورژانس از پایگاه‌های امین‌آباد و احمدچاله‌پی به همراه تیمی از جمعیت هلال‌احمر در کوتاه‌ترین زمان در صحنه حاضر شدند و اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان آغاز کردند.

طبق این گزارش، در این حادثه چهار مرد با سنین ۲، ۳۳، ۳۸ و ۴۰ سال و سه زن ۲۸، ۲۸ و ۳۲ ساله مصدوم شدند که اغلب آنان دچار آسیب‌های چندگانه و ضربه به سر بودند.

مصدومان پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی توسط نیروهای اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند.

علت وقوع این حادثه از سوی مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.