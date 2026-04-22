به گزارش خبرنگار مهر،علی ایزدی بعدازظهر چهارشنبه درنشست با مدیران کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد شهر اراک با اشاره به جایگاه تاریخی مساجد در تحولات فرهنگی و اجتماعی کشور اظهار کرد: مساجد در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره به عنوان پایگاه‌های مهم فرهنگی، اجتماعی و مردمی شناخته شده‌اند و نقش مؤثری در شکل‌گیری حرکت‌های اجتماعی، تقویت همبستگی ملی و ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی داشته‌اند.

وی با بیان اینکه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد امروز به عنوان بازوان اجرایی جریان فرهنگی کشور عمل می‌کنند، افزود: این کانون‌ها با اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و هنری می‌توانند زمینه حضور فعال جوانان و نوجوانان را در فعالیت‌های سازنده فراهم کرده و نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی ایفا کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به شرایط فرهنگی جامعه و ضرورت توجه به نیازهای نسل جوان ادامه داد: برنامه‌ریزی هدفمند برای جذب نوجوانان و جوانان به فعالیت‌های فرهنگی مسجد محور، از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که باید با نگاه نوآورانه و متناسب با نیازهای روز دنبال شود.

ایزدی با تأکید بر اهمیت گسترش برنامه‌های آموزشی در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری می‌تواند علاوه بر ارتقای سطح مهارت‌های جوانان، در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز نقش مؤثری ایفا کند، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای که این برنامه‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای کشف و پرورش استعدادهای فرهنگی و هنری باشد.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و فعالان فرهنگی استان مرکزی تأکید کرد و افزود: این استان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های هنری و آموزشی برخوردار است و استفاده هدفمند از تجربه و دانش این افراد می‌تواند به ارتقای کیفیت برنامه‌های کانون‌های مساجد کمک کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به لزوم پرهیز از موازی‌کاری در اجرای برنامه‌ها گفت: برنامه‌ریزی فعالیت‌ها باید به گونه‌ای باشد که هر کانون با توجه به نیازها و ظرفیت‌های مخاطبان خود، برنامه‌هایی خلاقانه و متنوع طراحی و اجرا کند و از تکرار برنامه‌های مشابه جلوگیری شود.

ایزدی همچنین بر تقویت ارتباط و هماهنگی میان کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و دبیرخانه استانی این کانون‌ها تأکید کرد و افزود: شکل‌گیری شبکه‌ای منسجم از کانون‌های فرهنگی می‌تواند زمینه هم‌افزایی، تبادل تجربه و ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی در سطح استان را فراهم کند.

وی با اشاره به نقش مساجد در دوران دفاع مقدس یادآور شد: در آن دوران نیز مساجد به عنوان پایگاه‌های مردمی نقش مهمی در ساماندهی نیروها و پشتیبانی از جبهه‌ها داشتند و امروز نیز همین ظرفیت می‌تواند در مسیر تقویت فرهنگ عمومی و تحکیم بنیان‌های اجتماعی جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

لزوم برنامه ریزی برای حضور فعال جوانان در مساجد

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان مرکزی نیز با اشاره به فعالیت‌های گسترده این مجموعه گفت: مدیران کانون‌های مساجد با روحیه‌ای جهادی و بدون چشمداشت در عرصه فعالیت‌های فرهنگی حضور دارند و تلاش می‌کنند با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، زمینه حضور فعال جوانان در مساجد را فراهم کنند.

مرتضی انقانی افزود: تقویت تعامل میان کانون‌ها و حمایت از برنامه‌های خلاقانه فرهنگی می‌تواند نقش مؤثری در گسترش فعالیت‌های مسجد محور در استان داشته باشد.

در پایان این نشست، مدیران کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد شهر اراک نیز به بیان دیدگاه‌ها، مسائل و پیشنهادهای خود در زمینه توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری پرداختند و بر استمرار چنین نشست‌هایی برای تقویت ارتباط، هم‌افزایی و ارتقای سطح برنامه‌های فرهنگی در مساجد تأکید شد.