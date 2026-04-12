به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بهزاد محمدی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در اراک با تشریح فعالیت‌های «قرارگاه پشتیبانی از جنگ» اظهار کرد: این قرارگاه با محوریت مساجد و همراهی ظرفیت‌های مردمی و حاکمیتی راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در اراک، ۳۰ مسجد برای اسکان و پذیرایی از جنگ‌زدگان اعلام آمادگی کرده‌اند و مجموع ظرفیت آنها به حدود پنج هزار نفر می‌رسد.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به شرایط اخیر منطقه و فشارهای وارد شده بر مراکز غیرنظامی، نقش مسجد را در زمان بحران محوری و تعیین‌کننده» توصیف کرد و گفت: اتفاقات اخیر باعث شد نقش مسجد به‌عنوان پناهگاه، مرکز هدایت اجتماعی و کانون خدمت‌رسانی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

دبیر قرارگاه مساجد استان مرکزی با اشاره به فعالیت کمیته امداد و نجات قرارگاه تصریح کرد: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، ۲۰۰ نیروی واکنش سریع آموزش دیده‌اند که توانایی احیای قلبی–ریوی و جابه‌جایی مصدومان زیر آوار را دارند.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان مرکزی افزود:تاکنون ۵۰ کارگاه آموزش عمومی در مساجد اراک برگزار شده و دوره‌های تخصصی نیز در حال پیگیری است.

حجت الاسلام محمدی همچنین از فعال شدن کمیته‌های رسانه، بانوان و مردمی خبر داد و گفت: تجربه روزهای گذشته نشان داد مردم بدون نیاز به حضور مستقیم دولت، در حوزه اطعام، احسان و کمک‌های مردمی پیش‌قدم هستند و نقش تاریخی مسجد دوباره احیا شده است.

وی با اشاره به تعدد دستگاه‌های مسئول مسجد در سال‌های گذشته ادامه داد: متأسفانه ۳۰ تا ۴۰ نهاد به‌طور پراکنده به مسائل مسجد ورود می‌کردند و همین موجب نبود پاسخگویی و هم‌افزایی شده بود.

وی تصریح کرد: ساختار جدید قرارگاه مسجد با حضور اداره امور مساجد، سازمان تبلیغات اسلامی، ادارات کل اوقاف، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سپاه پاسداران، حوزه‌های علمیه و کانون‌های فرهنگی هنری تشکیل شده است.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به ظرفیت گسترده مساجد استان گفت: در استان مرکزی ۲ هزار و ۴۴۰ مسجد وجود دارد و حدود ۸۰۰ مسجد امام جماعت ثابت دارند که کمبود ائمه از چالش‌های اصلی برخی مناطق است.

تقویت «رسانه مسجد» در اولویت اقدامات است

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان مرکزی با تشریح فعالیت‌های قرارگاه پشتیبانی از جنگ در این استان گفت: کمیته تخصصی رسانه با محوریت خبرگزاری شبستان تشکیل و با حضور رسانه‌های این استان، مأموریت‌هایی همچون طراحی الگوی رسانه‌ای مسجد، آموزش خبرنگاران مسجدی و مدیریت افکار عمومی را بر عهده دارد.

مرتضی انقانی با تأکید بر جایگاه راهبردی رسانه در معادلات جهانی اظهار اظهارکرد: امروز ساختار قدرت در جهان بر پایه «زور و رسانه» شکل گرفته و به همین دلیل تقویت «رسانه مسجد» در ذیل رکن ششم قرارگاه ملی مسجد که موضوع رشد رسانه است، اولویت اصلی ما به شمار می‌رود.

وی با اشاره به سطح‌بندی فعالیت‌های رسانه‌ای در این طرح افزود: در سطح ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد عالی مساجد مسئولیت راهبری این بخش را بر عهده دارند و در استان‌ها نیز ستادهای استانی و رابطان رسانه‌ای شهرستانی، ساختار کمیته رسانه را تکمیل می‌کنند.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان مرکزی با بیان اینکه خبرگزاری شبستان به عنوان مرجع رسانه‌ای تخصصی حوزه دین، مسجد و کانون‌های مساجد محور اصلی این بخش است، اظهار کرد: کانون‌های مساجد نیز به عنوان کنشگران موثر، در ارکان مختلف مانند پایگاه‌های بسیج و گروه‌های فرهنگی نقش‌آفرینی دارند.

انقانی، وظایف کمیته رسانه در قرارگاه ملی مسجد را در دو محور کلی تشریح کرد و گفت: نمایندگی مجموعه دولت در قرارگاه ملی مسجد و پیگیری مباحث رسانه‌ای در سایر کمیته‌ها، مهم‌ترین محورهای این ساختار است.

وی با اشاره به برخی مأموریت‌های این کمیته تصریح کرد: رصد و جمع‌آوری داده‌های رسانه‌ای مرتبط با مسجد، فرآوری و انتشار روایت‌های خبری، استفاده حداکثری از قالب‌های اطلاع‌رسانی، مدیریت افکار عمومی، ارتقای شفافیت و آگاهی اجتماعی، مطالبه‌گری رسانه‌ای، تقویت نقاط قوت مسجد، طراحی الگوی فعالیت رسانه‌ای مسجدی و توانمندسازی خبرنگاران مسجدی از جمله این مأموریت‌ها است.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان مرکزی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت گفتمان‌سازی، فرهنگ‌سازی و ترویج معارف مسجدی در رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب و فضای مجازی نیز در دستور کار قرار دارد.

انقانی گفت:از ظرفیت روابط عمومی دستگاه‌های عضو قرارگاه ملی مسجد، خبرگزاری‌های تخصصی و مجموعه‌های رسانه‌ای مردمی در این راستا بهره گیری خواهد شد و اکنون نخستین نشست خبری این مجموعه برگزار شد تا فصل جدیدی از همکاری با اصحاب رسانه آغاز شود.

وی تاکید کرد: امید است با تعامل و همراهی خبرنگاران، موضوع «رسانه مسجد» با قدرت و انسجام بیشتری دنبال شود.

فعالیت ستاد مردمی «شهید نجفی

مسئول ستاد مردمی پشتیبانی از جنگ در استان مرکزی نیز با اشاره به سابقه قرارگاه مردمی «شهید نجفی» اظهار کرد: در جنگ اخیر، این قرارگاه با تقسیم شهر اراک به ۱۴ منطقه و محوریت مساجد، شبکه‌ای مردمی برای مدیریت سوانح و پشتیبانی از مناطق آسیب‌دیده فعال کرده است.

محمد بخشی افزود:در هر منطقه هسته‌های ترکیبی مردمی شکل گرفته تا توانایی پاسخ‌گویی سریع در شرایط اضطراری فراهم شود.

بخشی تصریح کرد: «مردم استان مرکزی همواره پای کار بوده‌اند و حضور آنها در حوادث اخیر، از جمله حادثه نارنجستان اراک، نمونه‌ای روشن از این همراهی است.