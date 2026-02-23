به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی انقانی اظهار کرد: جزخوانی و محافل انس با قرآن با حضور قاریان برجسته استان و کشور در مساجد برگزار می‌شود.

وی افزود: مسابقه کتابخوانی به مناسبت رحلت حضرت خدیجه(س) و ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و مراسم احیای شب‌های قدر نیز با حضور پرشور مؤمنان در مساجد استان برگزار می‌شود.

انقانی تصریح کرد: آموزش هنرمندان مسجدی برای اجرای نمایش «آتش در گلستان» درباره شهدای امنیت و مساجد آسیب‌دیده آغاز شده است.

وی از برگزاری مسابقه فرهنگی و هنری «زندگی با آیه‌ها» در سه بخش مجزا برای گروه‌های سنی مختلف هم‌زمان با ماه رمضان و عید نوروز در استان مرکزی خبر داد و گفت: بخش نخست مسابقه «زندگی با آیه‌ها» به نقاشی کودکان ۷ تا ۱۲ سال اختصاص دارد و شرکت‌کنندگان می‌توانند حداقل سه اثر A4 با مداد رنگی بر اساس ۳۰ آیه محوری ارائه کنند.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی ادامه داد: ثبت نام، نام خانوادگی، شماره آیه و نام سوره روی نقاشی‌ها الزامی است.

وی تاکید کرد: بخش دوم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» نشریه دیواری خانوادگی (A3) و بخش سوم انشای دانش‌آموزان ۹ تا ۱۶ سال با ۱۰ تا ۲۰ سطر است.

انقانی افزود: خانواده‌ها می‌توانند تجربه‌ها و آثار هنری خود را در نشریه منعکس کنند.

وی بیان کرد: مهلت ارسال آثار تا ۵ فروردین ۱۴۰۵ است و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را حضوری به مجتمع فرهنگی آفتاب اراک یا به صورت غیرحضوری از طریق شناسه اعلام‌شده تحویل دهند.

انقانی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ برنامه فرهنگی و قرآنی در مساجد مرکزی طی ماه رمضان برگزار می‌شود گفت: در ماه رمضان، سفره‌های افطاری ساده با مشارکت خیران و جشن تکلیف دختران ۹ ساله عضو کانون‌های مساجد برگزار می‌شود.