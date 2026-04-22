روایت رسمی از درگذشت جوان بسیجی در پرند

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه ناحیه حضرت حیدرکرار(ع) شهر پرند با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن تشریح جزئیات درگذشت یکی از بسیجیان این شهر، برخی شایعات مطرح‌شده درباره مسمومیت جمعی بسیجیان را تکذیب کرد.

در این اطلاعیه آمده است: برادر بسیجی دلاور، مخلص و جهادگر در عرصه دفاع از امنیت مردم شهر پرند، مرحوم «امیرحسین میرزایی» روز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه دار فانی را وداع گفت و به رحمت ایزدی پیوست.

روابط عمومی سپاه ناحیه حضرت حیدرکرار(ع) ضمن تسلیت به خانواده، دوستان و همرزمان این بسیجی، اعلام کرد: مرحوم میرزایی بر اثر مسمومیت غذایی در منزل و پس از طی مراحل درمان پزشکی جان خود را از دست داده و منشأ این مسمومیت از سوی مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است: مسمومیت این بسیجی به‌صورت موردی بوده و شایعات منتشرشده درباره مسمومیت تعدادی از بسیجیان شهر پرند صحت ندارد.

همچنین در این اطلاعیه آمده است که تمامی بسیجیان شهر در سلامت کامل مشغول انجام مأموریت هستند و هیچ‌یک از نیروها به دلیل مسمومیت غذایی بستری یا تحت درمان قرار ندارند.

در پایان، روابط عمومی سپاه ناحیه حضرت حیدرکرار(ع) با طلب رحمت الهی برای آن مرحوم، از مردم خواست با دعای خیر خود، پشتیبان بسیجیان خدمتگزار باشند.