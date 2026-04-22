۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۳

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سریلانکا

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سریلانکا تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ویجیتا هرات وزیر امور خارجه سریلانکا عصر امروز چهارشنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه کشورمان از اهتمام دولت سریلانکا در عملیات امداد و نجات ملوانان ناوشکن دنا و مساعدت در روند انتقال پیکرهای پاک شهدای عزیز آن ناوشکن دنا و دلیرمردان ناوهای ایرانی به میهن قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حمله به ناوشکن دنا را «جنایت جنگی بی‌سابقه» از سوی آمریکا توصیف کرد و تاکید نمود ملت ایران هیچگاه این جنایت که نقض فاحش قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی و معاهدات ژنو ۱۹۴۹ است را فراموش نکرده و از همه ظرفیت‌های حقوقی و سیاسی برای مواخذه و مجازات عاملان و آمران این جنایت جنگی استفاده خواهد کرد.

وزرای امور خارجه ایران و سریلانکا در این گفتگو همچنین درباره تقویت مناسبات دوجانبه رایزنی کردند.

نفیسه عبدالهی

