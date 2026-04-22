خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: مدرسه همیشه برای کودکان چیزی فراتر از یک ساختمان است. جایی است که در آن دوستی شکل می‌گیرد، خنده‌ها اوج می‌گیرد و جهان کوچک کودکی، معنا پیدا می‌کند.

راهروهای مدرسه، پر از صداهایی است که زندگی را در ساده‌ترین شکلش به نمایش می‌گذارد؛ صدای دویدن‌ها، شیطنت‌ها، و گاهی هم دلخوری‌های کودکانه‌ای که خیلی زود جای خود را به آشتی می‌دهند.

اما این روزها، پس از حملات تجاوزکارانه دشمن صهیونی آمریکایی همه‌چیز تغییر کرده است. سکوتی سنگین بر فضای مدرسه حاکم شده بود؛ سکوتی که نه از آرامش، بلکه از غیاب می‌آمد.

کلاس‌ها تعطیل شده بودند و نیمکت‌ها، بی‌صدا و بی‌حرکت، تنها خاطرات روزهای پرجنب‌وجوش را در خود نگه داشته بودند.

دغدغه‌ای فراتر از درس

در میان این شرایط، خانم مهدی‌پور، معلم پایه اول، بیش از هر چیز نگران آموزش و حال روحی دانش‌آموزانش بود.

او به خوبی می‌دانست که برای کودکان، مدرسه فقط محل یادگیری خواندن و نوشتن نیست. مدرسه جایی است که آن‌ها امنیت، ارتباط و هویت اجتماعی را تجربه می‌کنند.

حالا که این فضا از آن‌ها گرفته شده بود، چه چیزی جای آن را پر می‌کرد؟

آیا آموزش مجازی می‌توانست جای خالی نگاه‌های مهربان، دست‌های کوچک در دست هم، و خنده‌های بی‌دلیل را پر کند؟

پاسخ برای او روشن بود: نه.

همین دغدغه‌ها بود که ذهنش را درگیر کرده بود. هر بار که به مدرسه تعطیل نگاه می‌کرد، تصویر دانش‌آموزانش در ذهنش زنده می‌شد؛ کودکانی که شاید حالا در خانه‌هایشان، با دلتنگی و اضطراب روزها را سپری می‌کردند.

تصمیمی از دل احساس مسئولیت

گاهی یک تصمیم، از دل همین نگرانی‌ها متولد می‌شود.

خانم مهدی‌پور به مهر می‌گوید: نمی‌توانستم صرفاً به ارسال تکالیف و پیگیری درسی از راه دور بسنده کنم. او احساس می‌کردم چیزی کم است؛ چیزی که نه در کتاب‌ها یافت می‌شود و نه در صفحه‌های مجازی.

او به این نتیجه رسید که باید کاری متفاوت انجام دهد؛ کاری که بتواند فاصله‌ها را کمتر کند، حتی اگر به‌طور کامل از بین نروند و این‌گونه بود که تصمیم گرفت به دیدار دانش‌آموزانش برود.

آغاز یک مسیر متفاوت

در روزهایی که در مدرسه‌ها بسته بود، او تصمیم گرفت درِ خانه‌ها را بزند. با کوله‌باری از هدایای کوچک، اما مهم‌تر از آن، با قلبی سرشار از محبت، راهی شد.

هر قدمی که برمی‌داشت، یادآور مسئولیتی بود که برای خود تعریف کرده بود: «حضور در کنار دانش‌آموزان، حتی وقتی کلاس‌ها تعطیل است.»

این کار شاید در ظاهر ساده به نظر برسد، اما در واقع، نشانه‌ای از درک عمیق از نقش معلمی بود.

درِ هر خانه، یک کلاس کوچک

اولین خانه‌ای که به آن رفت، خانه «سارا» بود.

خانم مهدی‌پور می‌گوید: سارا، یکی از همان بچه‌هایی بود که در کلاس همیشه با شیطنت‌هایش لبخند به لب دیگران می‌آورد. وقتی زنگ خانه را زدم، سارا انتظار چنین دیداری را نداشت.

سارا در را که باز کرد، با چهره‌ای آشنا روبه‌رو شد؛ معلمش! چشم‌هایش برق زد. بدون هیچ کلامی، خودش را در آغوش او انداخت.

آن لحظه، نیازی به حرف نبود. همه‌چیز در همان آغوش خلاصه می‌شد؛ دلتنگی، محبت، و شادی از دیداری دوباره.

هدیه‌ای کوچک، معنایی بزرگ

خانم مهدی‌پور از پیام کارش برای دانش آموزان کوچکش می‌گوید: بچه‌هایم برای من مهم هستند. حتی وقتی مدرسه تعطیل است، من به یاد آن‌ها هستم.

این پیام، چیزی بود که هر کودک به آن نیاز داشت؛ حس دیده شدن، حس مهم بودن.

در کنار این دیدار، معلم تلاش کرد تا با کلماتش نیز به دانش‌آموزش امید بدهد. از روزهای مدرسه گفت، از بازی‌ها و خنده‌ها، و از اینکه این روزها نیز می‌تواند به شکل دیگری ادامه پیدا کند.

مهدی‌پور توضیح می‌دهد: به بچه‌ها پیشنهاد دادم که در خانه، با خانواده‌شان کتاب بخوانند، بازی کند و همچنان فعال بماند.

این گفت‌وگوها، شاید ساده به نظر برسند، اما برای کودکی که در شرایطی ناآشنا و مضطرب قرار گرفته، بسیار ارزشمند هستند.

تکرار یک تجربه، در خانه‌های دیگر

این دیدار، به یک خانه محدود نشد. خانم مهدی‌پور به خانه‌های دیگر دانش‌آموزانش نیز رفت. در هر خانه، داستانی متفاوت، اما احساسی مشترک وجود داشت: دلتنگی برای مدرسه و خوشحالی از دیدن معلم.

در هر دیدار، لبخندی شکل می‌گرفت، اشکی از شوق جاری می‌شد، و ارتباطی که در حال کمرنگ شدن بود، دوباره جان می‌گرفت.

این اقدام، نمونه‌ای روشن از این است که معلمی فقط به تدریس محدود نمی‌شود؛ یک معلم واقعی، کسی است که بتواند نیازهای عاطفی دانش‌آموزان را نیز درک کند و برای آن‌ها راه‌حل پیدا کند.

در این روایت، آموزش نه با کتاب و تخته، بلکه با حضور و محبت معنا پیدا کرده است.

تأثیر یک حضور ساده

حضور خانم مهدی‌پور در خانه‌های دانش‌آموزان، تأثیری فراتر از انتظار داشت. کودکان احساس کردند که تنها نیستند و این احساس، می‌تواند نقش مهمی در کاهش اضطراب و افزایش انگیزه آن‌ها داشته باشد.

مهدی پور معتقد است که در شرایطی که بسیاری از چیزها خارج از کنترل است، همین حضورهای کوچک می‌تواند نقطه اتکایی برای کودکان باشد.

این تجربه، مفهوم کلاس درس را تغییر داد؛ کلاس دیگر محدود به چهاردیواری مدرسه نبود و هر خانه‌ای می‌توانست به یک کلاس تبدیل شود، اگر در آن، ارتباط و توجه وجود داشته باشد.

این نگاه، می‌تواند الهام‌بخش بسیاری از معلمان باشد.

نقش معلم در بحران‌ها

در شرایط بحرانی، نقش معلمان بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند؛ آن‌ها نه‌تنها باید آموزش را ادامه دهند، بلکه باید به عنوان حامیان روانی دانش‌آموزان نیز عمل کنند.

مهدی پور می‌گوید: مسئولیت معلمی، نیازمند تعهد، خلاقیت و البته عشق است.

بنابراین گزارش، اگر بخواهیم این روایت را در یک مفهوم خلاصه کنیم، آن مفهوم «مهر» است. مهری که باعث شد یک معلم، از چارچوب‌های معمول فراتر برود. مهری که فاصله‌ها را کم کرد و مهری که در دل کودکان، ماندگار شد.

تجربه‌ای که در ذهن‌ها می‌ماند

برای دانش‌آموزان، این دیدارها تجربه‌ای فراموش‌نشدنی خواهد بود.

آن‌ها شاید سال‌ها بعد، جزئیات درس‌ها را به خاطر نیاورند، اما قطعاً این لحظات را به یاد خواهند داشت؛ لحظاتی که معلمشان، به خانه آن‌ها آمد تا نشان دهد که اهمیت دارند.

روایت خانم مهدی‌پور، داستانی ساده اما عمیق است. داستان معلمی که باور داشت آموزش، فقط انتقال دانش نیست، بلکه ساختن انسان‌هایی امیدوار و مطمئن است.

او نشان داد که حتی در سخت‌ترین شرایط، می‌توان راهی برای ارتباط پیدا کرد؛ می‌توان لبخند را به لب کودکان بازگرداند و می‌توان با یک حضور ساده، تأثیری ماندگار گذاشت.

در نهایت، این روایت یک پیام روشن دارد: آموزش، زمانی معنا پیدا می‌کند که با عشق همراه باشد و معلم، زمانی واقعی است که فراتر از وظیفه، به دل‌ها قدم بگذارد.