به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی در جریان بازدید از اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل تعزیرات، به تشریح اقدامات انجام شده در حوزه های اداری، مالی و اجرایی پرداخت، سپس از بخش‌های مختلف این اداره کل همانند شعب بدوی و تجدید نظر و اجرای احکام بازدید به عمل آورد.

وی سازمان بازرسی را بالاترین نهاد نظارتی در کشور دانست که با نظارت دقیق بر عملکرد دستگاههای متولی نظارت بر بازار، مراتب را رصد و پیگیری می کند.

بازرس کل لرستان با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور و پیچیدگی های شرایط جنگی، به حفظ و تقویت ذخایر استراتژیک و کالاهای اساسی، برخورد با تخلفات صنفی تأکید کرد و گفت: ذخایر استراتژیک نقش تعیین کننده ای در حفظ آرامش و مانع تلاطم بازار می شود و ایجاد ذخایر استراتژیک یک تکلیف قانونی است.

رضایی با اشاره به لزوم افزایش گشت های نظارت بر بازار، افزود: وضعیت بازار توسط دستگاههای متولی مدام رصد شود و با همکاری و هم افزایی دستگاههای ذیربط نظارت ها دقیق تر و اقدامات پیشگیرانه مؤثرتر انجام شود تا اطمینان حاصل شود خدمات به نحو احسن به مردم شریف استان ارائه می شود.

وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای متولی موظفند به صورت فوق العاده و با قاطعیت با تخلفات برخورد کنند و هدف از این اقدامات، ایجاد بازاری شفاف، منظم و امن ، ثبات و آرامش در بازار و حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و تمام دستگاههای نظارتی موظف به همکاری کامل در این زمینه هستند.

بازرس کل لرستان از مردم خواست گزارش ها و شکایات خود پیرامون کالا و خدمات را به سامانه اداره کل صمت ۱۲۴، سامانه تعزیرات حکومتی ۱۳۵ و سامانه سازمان بازرسی ۱۳۶ اعلام کنند و به مردم اطمینان داد که سازمان بازرسی نظارت لازم را به منظور رفع نواقص، ایرادات و نارسایی های موجود مورد توجه قرار می دهد.