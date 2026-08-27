جمع آوری ۸۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف مبارزه قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت در بازده زمانی ۷ روزه با اقتدار کامل توسط پلیس به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: ماموران پلیس با رصد و اشراف اطلاعاتی توانستند تعداد ۶ نفر خرده فروش مواد مخدر، ۶ نفر مجلوبین متواری با سوابق متعدد، ۸۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز ، ۲۸ نفر معتاد متجاهر و ۱۹ نفر سارق را دستگیر که ۲۳ فقره انواع سرقت شامل لوازم منزل، تلفن همراه، مشاعات ساختمانی و سیم و کابل برق کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان این مطلب که در این طرح تعداد ۴۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز با داشتن انواع تخلفات توقیف و روانه پارکینگ شدند،خاطر نشان کرد:

مقدار ۳ کیلو و ۴۰۰ گرم موادمخدر و ۶ قبضه سلاح غیرمجاز نیز کشف شد.