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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

جمع آوری ۸۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

جمع آوری ۸۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

زابل- فرمانده انتظامی شهرستان زابل از جمع آوری ۸۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف مبارزه قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت در بازده زمانی ۷ روزه با اقتدار کامل توسط پلیس به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: ماموران پلیس با رصد و اشراف اطلاعاتی توانستند تعداد ۶ نفر خرده فروش مواد مخدر، ۶ نفر مجلوبین متواری با سوابق متعدد، ۸۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز ، ۲۸ نفر معتاد متجاهر و ۱۹ نفر سارق را دستگیر که ۲۳ فقره انواع سرقت شامل لوازم منزل، تلفن همراه، مشاعات ساختمانی و سیم و کابل برق کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان این مطلب که در این طرح تعداد ۴۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز با داشتن انواع تخلفات توقیف و روانه پارکینگ شدند،خاطر نشان کرد:
مقدار ۳ کیلو و ۴۰۰ گرم موادمخدر و ۶ قبضه سلاح غیرمجاز نیز کشف شد.

کد مطلب 6929625

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