خلیلی: دل رزمندگان پای لانچرها به حضور مردم گرم است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خلیلی شامگاه چهارشنبه در پنجاه و سومین شب تجمع مردم شهرستان لنگرود در سوگ رهبر شهید، اظهار کرد: اگر بحرین را پهلوی نبخشیده بود، نه فقط نصف خلیج فارس بلکه تمامش متعلق به ایران بود.

این راوی دفاع مقدس با اشاره به اینکه بیشتر بخشیدن خاک عزیز ما در زمان پهلوی و قاجار بوده است، تصریح کرد: در زمان بخشیدن بحرین، هویدا وقیحانه گفته بود «بحرین دختری بود که بزرگش کردیم و شوهرش دادیم» اما در هشت سال دفاع مقدس که چندین کشور با ما می‌جنگیدند، یک وجب از این خاک را ندادیم.

وی با تأکید بر کینه آمریکایی‌ها از ایران بیان کرد: دشمن پس از انقلاب نتوانست به سوءاستفاده‌های قبلی خود از منابع و خاک کشور ما ادامه دهد و علت آن رهبری شایسته رهبر شهید و بیداری مردم بود. دشمن به همین دلیل از رهبر شهید ما بغض و کینه داشت که ایشان را به شهادت رساند.

خلیلی با اشاره به مقایسه شهدای ایران و سربازان دشمن برای تشخیص حق از باطل، عنوان کرد: خون شهدایی چون محمدرضا شفیعی بر خاک مقدس این کشور ریخته شده که وقتی پس از شانزده سال پیکرشان تفحص و پیدا شد، بدون هیچ آسیبی و کاملاً سالم بود.

این راوی دفاع مقدس در خصوص نقش کلیدی ملت ایران در روزهای اخیر، گفت: امیرالمؤمنین(ع) فرمودند «اگر هنگام یاری رهبرت در خواب بودی، زیر چکمه‌های دشمنت بیدار می‌شوی»، اما شما بیدار بودید و بیدار هستید.

خلیلی در پایان اذعان کرد: چشم امید و دل رزمنده‌های ما پای لانچرها به شما مردم گرم است؛ آن‌ها به یمن گرمای حضور شما در مقابل خستگی، بی‌خوابی و خطرات بی‌شمار مقاومت می‌کنند.