بازخوانی نقش بانوان از مبارزه با استعمار در هرمز تا مقاومت در خیابان

خبرگزاری مهر-گروه استانها راضیه سالاری: دهه کرامت، که با ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها آغاز شده، یادآور جایگاه رفیع زنان و دختران در مکتب اهلبیت علیهمالسلام است.
حضور پررنگ، جانفدایانه و هوشمندانهٔ بانوان و دختران ایران اسلامی در عرصههای گوناگون دفاع از میهن از میادین جهاد و مقاومت در خیابان تا عرصههای علم، فرهنگ، سلامت و مدیریت اجتماعی بار دیگر این حقیقت را آشکار میکند که بازخوانی دقیق الگوهای اصیل دینی و تبیین جایگاه زن تراز انقلاب اسلامی، یک ضرورت انکارناپذیر است. این حضور مقتدرانه، که در راهپیماییها، فعالیتهای جهادی، پیشرفتهای علمی و حتی دفاع از حریم امنیت ملی تجلی یافته، نشان میدهد دختران این مرزوبوم با تأسی از حضرت معصومه (س) و حضرت زینب کبری (س)، نه فقط در حاشیه، بلکه در صفهای مقدم تحول و پایداری ایستادهاند. از این رو، دهه کرامت امسال، فراخوانی است برای توجه ویژه نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانهای به تبیین نقشآفرینی زن مسلمان ایرانی و ترسیم افق هایی تازه از تمدن سازی مبتنی بر کرامت زن.
امام جمعه موقت بندرعباس: نقش بانوان در جهاد و دفاع مقدس کمتر از آقایان نیست
امام جمعه موقت بندرعباس، با گرامیداشت میلاد حضرت معصومه(س) و تبریک به بانوان، گفت: در همه جنگها اگر مادران و همسران پشتیبانی نکنند، دل رزمندگان آرام نمیگیرد و نقش بانوان در انواع جهادها، کمتر و کوچکتر از مردان نیست.
حجتالاسلام عطاءالله میرزاده، امام جمعه موقت بندرعباس در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: معمولاً در همه جنگها اگر مادران با فرزندان و همسران با شوهران خود همراهی نکنند و در مجموع پای کار نیایند، قطعاً بخشی از فرماندهان و رزمندگان دلشان قرص نمیشود که پای لانچرها و کنار موشکها بایستند.
وی افزود: در دفاع مقدس امروز ۶۰ درصد سنگر خیابان را بانوان حفظ کردند. اگر قرار است جبهه و جنگی را در نظر بگیریم، هر کدام از رزمندگان یا مادر، یا همسر، یا دختر دارند. رضایت این خانوادهها و مدیریت خانه توسط بانوان سبب میشود که رزمنده با خیالی آسوده از فرزند و خانه، در میدان دفاع ایستادگی کند.
امام جمعه موقت بندرعباس با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه هر چه مردم در خیابانها حضور بیشتری داشته باشند، موفقیت رزمندگان در عرصه میدان و دیپلماسی قوی تر خواهد بود، تصریح کرد: بانوان در بخش دیگری از صحنه یعنی پشتیبانی از جبهه نیز بسیار فعال هستند؛ بستهبندی مواد غذایی، نان پختن و بسیاری کارهای دیگر که اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم، باید بگوییم نقش خانمها در همه گونه جهادها کمتر از آقایان نیست.
نقش شیرزنان هرمز در برابر استعمار پرتغال/ از مهماترسانی در قلعهها تا اطلاعات راهبردی برای امامقلیخان
نرجس بیگلری استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز به عنوان «دریای زمرد» و «رگ حیات خلیج فارس»، اظهار داشت: متأسفانه در تاریخنگاری رسمی صفوی، نقش فعال زنان هرمزی در جنگهای ایران و پرتغال کمتر تبیین شده؛ اما منابع محلی، سفرنامهها و حتی گزارشهای پرتغالیان گواه حضور مقتدرانه آنان در دفاع از شهر و قلعههاست.
وی افزود: زنان هرمز نه فقط در پشت جبهه که در خط مقدم حاضر میشدند. از مهماترسانی و آبرسانی شبانه گرفته تا انتقال پیامهای جنگی و حتی پرتاب سنگ و نفت از بالای دیوارهای قلعه، همگی نشانهای از غیرت و شجاعت زن هرمزگانی است.
بیگلری با اشاره به نقش پشتیبانی زنان در آن دوره گفت: تهیه نان و غذای مدافعان، مراقبت از مجروحان و نگهداری تورهای محلی برای مسدود کردن مسیر قایقهای مهاجم، بخش دیگری از حماسهآفرینی زنان این خطه بود.
مسئول امور بانوان دفتر نماینده ولی فقیه در هرمزگان، اقتصاد قوی هرمز پیش از جنگ را یکی از دلایل طمع پرتغالیها دانست و خاطرنشان کرد: زنان در تجارت صنایع دستی رنگی، رنگسازی با خاکهای معروف هرمز، پارچهبافی محلی و حتی صید مروارید نقش پررنگی داشتند. برخی از زنان مالک کشتیهای کوچک تجاری بودند؛ به همین دلیل وقتی جنگ شد، به طور طبیعی از دارایی و شهرشان دفاع کردند.
وی با اشاره به همکاری زنان هرمز با نیروهای امامقلی خان در آزادسازی هرمز در سال ۱۶۲۲ میلادی، تصریح کرد: زنان محلی اطلاعات دقیقی از دژها و نقاط ضعف پرتغالیها در اختیار نیروهای صفوی گذاشتند و حتی گروهی از آنان به عنوان راهنما، مسیرهای کمخطر را نشان دادند. اسناد انگلیسی آن دوره صراحتاً از «کمک فعال مردم محلی، به ویژه زنان» یاد کردهاند.
بیگلری با تأکید بر اینکه امروز نیز حضور فعال و پرشور زنان هرمزگانی در میادین مختلف به قوت خود باقی است، گفت: در بسیاری از کشورها، زنان به صورت غیررزمی اما کاملاً مؤثر در سیستم امنیت ملی نقش دارند. تحلیل اطلاعات و پژوهش امنیتی، رصد تهدیدها، و پژوهش استراتژیک، حوزههایی است که دقت و مهارت تحلیلی زنان در آنها مثالزدنی است.
وی امنیت سایبری را بخش جداییناپذیر امنیت ملی امروز خواند و افزود: زنان در جهان در تحلیل حملات سایبری، توسعه ابزارهای دفاعی دیجیتال و آموزش امنیت اطلاعات نقشی کلیدی دارند. همچنین در آموزشهای امداد و بقا، آمادگی بحران و خدمات پشتیبانی دفاعی، ستونهای «امنیت پایدار» با حضور زنان استوار میماند.
این مسئول در پایان با یادآوری رشادتهای زنان هرمز در دوره جنگهای ایران و پرتغال خاطرنشان کرد: تاریخ گواه است که زنان چون شیرزنان اساطیری، دوشادوش مردان ایستادهاند. صدایشان فریاد مقاومت بوده و قدمهایشان صلابت اراده. آنان که با دلیری از خانه و کاشانه، دین و آیین خود دفاع کردهاند، ثابت کردند ایمان و عشق به وطن، مرزهای جنسیتی را در هم میشکند. حضور زنان در میدان جنگ نه یک استثنا، که نمادی از قدرت بیکران روح انسان و زیباترین جلوههای ایثار، شجاعت و عشق است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب: دختران سیره حضرت معصومه(س) را الگو قرار دهند
رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب، با گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه(س) گفت: دختران جامعه اسلامی باید سیره آن حضرت را در ایمان، عفت و بصیرت الگوی خود قرار دهند و در ادامه با اشاره به شهادت دانشآموزان مدرسه «شجره طیبه» میناب در حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که این جنایت را صرفاً «جنایت جنگی» خواندن، شرارت و تباهی محض آن را تصویر نمیکند.
حجتالاسلام مفیدسهرابی در گفتوگو با خبرنگار مهر، به مناسبت ایام الله دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه(س) ضمن تبریک این روز به دختران و بانوان، اظهار داشت: حضرت فاطمه معصومه(س) دختر گرامی امام موسی کاظم(ع) و خواهر امام رضا(ع) در طول عمر شریف خود منشأ خدمات بزرگی برای نشر معارف اهلبیت بودند و در زمان حیات پدر بزرگوارشان، پاسخگوی پرسشهای پیچیده دینی شیعیان با دقت و صحت کامل شدند.
وی افزود: زیارتنامهای که امام رضا(ع) برای خواهر بزرگوارشان تعلیم دادهاند، نشاندهنده مقام عظیم و جایگاه ویژه ایشان نزد خداوند متعال است. همچنین مرقد مطهر این بانوی کرامت در شهر قم، منشأ برکات فراوان و تأسیس حوزه علمیه قم شد که مهد پرورش علمای بزرگ، مجاهدان و انقلابیون وارسته بوده است.
سهرابی با تأکید بر اینکه زنان و دختران جامعه اسلامی باید سیره حضرت معصومه(س) را در ایمان، عفت، بصیرت، همراهی با امام زمان خویش و مقاومت در برابر دشمنان الگوی خود قرار دهند، گفت: اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی برای دختران قائل شده، بینظیر است و در هیچ جای دنیا چنین جایگاهی برای دختران منظور نشده است. جمهوری اسلامی ایران نقطه عطفی برای توجه به ظرفیتهای بانوان و دختران کشور بوده؛ بهگونهای که اکنون شاهد حضور بانوان در حوزههای علمیه و پرورش صدها مجتهد، فقیه و نویسنده هستیم. در حوزه دانشگاهی، علمی و ورزشی نیز زنان ما با حفظ حجاب اسلامی در میادین مختلف حضور پیدا کرده و کسب مدال کردهاند.
رئیس اداره تبلیغات میناب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه دخترانه «شجره طیبه» در میناب، تصریح کرد: کودکان بیگناه ایران که فرشتگانی کوچک بودند، در حملهای عمدی به شهادت رسیدند و روز دختر را به کام مردم ولایتمدار و انقلابی میناب تلخ کردند. هر یک از این دختران مینابی در سیره و رفتارشان و با نگاه کریمانهشان، همچون حضرت معصومه(س) ماندگار شدند، اما همچنان جای خالی آنان در روز دختر بیشتر احساس میشود. یاد و خاطره دختران شهید میناب را گرامی میداریم.
سهرابی در پایان تأکید کرد: اینکه حمله به مدرسه دخترانه را صرفاً یک «جنایت جنگی» بخوانیم، شرارت و تباهی محض چنین جنایتی را به تصویر نمیکشد.
