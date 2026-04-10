به گزارش خبرگزاری مهر، خبر شهادت رهبر عزیزمان در سحرگاه دهم رمضان همه ایران را عزادار کرد. همه مردم بهت‌زده کنار سفره‌ سحری نشستند و اشک می‌ریختند. اما برای بعضی‌ها وقت گریه و ماتم نبود، باید کاری انجام می‌دادند. باید نقش خودشان را در این شرایط پیدا می‌کردند.

پانزده نفر از محفل نویسندگان «منادی» که پیش از این مجموعه شش جلدی و ارزشمند «طلاش کن» را درباره شش شهید دانشمند نوشته بودند، این‌بار تصمیم گرفتند با تلاش فراوان و شبانه‌روزی تا اربعین آقای شهیدمان کار شایسته‌ای را درباره ایشان تولید کنند. پژوهش‌های زیاد و مطالعه‌ی هدف‌دار و ...

نتیجه آن کار شبانه‌روزی شد مجموعه هفت جلدی «پر وا کنید»؛ روایت‌هایی خواندنی از زندگی و شخصیت رهبر شهید از آغاز تا پرواز که به زودی منتشر از سوی نوشکا(واحد نوجوان انتشارات شهید کاظمی) منتشر می‌شود.

تاکنون جز یک رمان، اثر دیگری برای امام شهیدمان منتشر نشده و مجموعه هفت جلدی «پر وا کنید» می‌تواند تا حدود زیادی این خلأ را پر کند.

