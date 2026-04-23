به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کوچکی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به قرار گرفتن این منطقه در میان اهداف اصلی حملات دشمن در استان اصفهان اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی، خدمات بهداشتی و درمانی در کاشان بدون وقفه ادامه یافت و نیروهای اورژانس در این مدت چهار هزار و ۱۲۶ مأموریت انجام دادند که ۵۵ مورد آن مرتبط با جنگ تحمیلی اخیر، ۹۲۰ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و مابقی مربوط به حوادث غیرترافیکی و سایر بیماری‌ها بوده است.

وی با اشاره به شرایط ویژه منطقه در دوران جنگ تحمیلی سوم ابراز کرد: منطقه کاشان یکی از مناطق اصلی مورد هدف دشمن آمریکایی ـ صهیونی در استان اصفهان بود؛ استانی که پس از تهران بیشترین حملات دشمن را تجربه کرد. با این حال از ابتدای جنگ، علاوه بر رسیدگی به مجروحان، خدمات معمول بهداشتی و درمانی و اجرای طرح سلامت نوروزی نیز بدون وقفه ادامه یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تأکید بر ایثار و ازخودگذشتگی کادر سلامت در منطقه کاشان تصریح کرد: در طول این جنگ، در مجموع به ۵۰۲ مجروح خدمات سرپایی و بستری در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان ارائه شد.

وی با اشاره به فعالیت هشت بیمارستان در مناطق تحت پوشش این دانشگاه خاطرنشان کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی، هدف اصلی ما جلوگیری از هرگونه اختلال در ارائه خدمات به مردم بود و خوشبختانه تمامی بیمارستان‌ها بدون کمبود و وقفه به خدمت‌رسانی ادامه دادند.

کوچکی گفت: در این مدت خدمات بهداشتی، آزمایشگاهی و تشخیصی همانند خدمات درمانی به‌صورت مستمر ارائه شد؛ به‌طوری که حدود ۸۶۳ زایمان در بیمارستان‌های منطقه ثبت شد و ۱۳ هزار و ۶۱۴ دوز واکسن برای گروه‌های هدف تزریق شد. همچنین یک هزار و ۹۴۸ خدمت دندانپزشکی و ۹ هزار و ۵۰۰ خدمت آزمایشگاهی در حوزه بهداشت ارائه شد و دو هزار و ۷۷۸ مادر باردار و بیش از ۱۱ هزار کودک و نوزاد مراقبت‌های بهداشتی دریافت کردند. علاوه بر این، غربالگری بیماری‌های متابولیک برای ۵۴۸ نوزاد انجام شد.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌های بهداشتی در قالب طرح سلامت نوروزی در ایام جنگ افزود: در این مدت ۹ هزار و ۷۶۴ بازرسی میدانی از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی انجام شد و چهار هزار و ۱۵۲ مورد کنترل کیفی آب آشامیدنی شامل کلرسنجی و نمونه‌برداری میکروبی صورت گرفت. در نتیجه این بازرسی‌ها ۱۹ مورد اقدام قانونی شامل معرفی به مراجع قانونی و پلمب انجام شد و بیش از پنج هزار و ۹۶۲ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف معدوم شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان همچنین از ثبت ۱۲ هزار و ۸۹۲ تماس با سامانه ۱۱۵ اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از ۱۰ اسفندماه تا ۲۰ فروردین‌ماه خبر داد و گفت: نیروهای اورژانس در این مدت چهار هزار و ۱۲۶ مأموریت انجام دادند که ۵۵ مورد آن مرتبط با جنگ تحمیلی اخیر، ۹۲۰ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و مابقی مربوط به حوادث غیرترافیکی و سایر بیماری‌ها بوده است.

وی با اشاره به اقدامات مدیریتی در آغاز جنگ گفت: ساختار فرماندهی و مدیریت بحران در ستاد مرکزی دانشگاه با حضور اعضای هیأت رئیسه بازآرایی شد، تیم‌های واکنش سریع و کمیته‌های بحران به‌روزرسانی شدند و برای هر مسئولیت تا سه سطح جانشین تعیین شد تا روند تصمیم‌گیری و اقدام در هیچ شرایطی متوقف نشود.

کوچکی با اشاره به افزایش ظرفیت مراکز درمانی افزود: با آغاز به کار بیمارستان امام حسن(ع) از نیمه اسفند سال گذشته، ظرفیت اورژانس‌ها و بخش‌های بیمارستانی برای پذیرش مصدومان احتمالی افزایش یافت. همچنین برای آزادسازی تخت‌های بیمارستانی، اعمال جراحی الکتیو کاهش و جراحی‌های غیرضروری از جمله جراحی‌های زیبایی در مراکز دانشگاهی لغو شد.

وی همچنین از تأمین ذخایر دارویی، تجهیزات مصرفی، غذا، سوخت و برق برای دوره‌ای سه تا شش‌ماهه خبر داد و گفت: مخازن گازوئیل و دیزل ژنراتورها تکمیل شد و سیستم‌های برق اضطراری، اکسیژن‌ساز و پمپ‌های آب به‌صورت مستمر پایش شدند تا در صورت بروز اختلال در زیرساخت‌ها، خدمات درمانی بدون وقفه ادامه یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به لغو مرخصی کادر سلامت برای حفظ آمادگی عملیاتی اظهار کرد: حضور متخصصان، دستیاران و کادر سلامت طبق برنامه‌ریزی دقیق انجام شد و فضاهای استراحت مناسب برای کارکنان در مراکز درمانی فراهم شد تا پایداری نیروی انسانی حفظ شود.