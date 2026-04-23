ویزیت بستری کودکان زیر ۷ سال در همدان رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کارخانه‌ای صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ویزیت بستری کودکان زیر هفت سال در بیمارستان‌های استان همدان رایگان است.

وی با اشاره به قابل دسترس و ارزان بودن خدمات درمانی در کشور، ادامه داد: در حال حاضر ویزیت سرپایی کودکان با پرداخت ۳۰ درصد از سوی بیمار انجام می‌شود، اما خدمات بستری همچنان به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و تنها در موارد خاص مانند خدمات داروساز بالینی، بخشی از هزینه از بیمار دریافت می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: هزینه حضور همراه بیمار معادل ۱۰ درصد محاسبه می‌شود و سایر خدمات اصلی تحت پوشش بیمه و به‌صورت یارانه‌ای ارائه می‌شود.

وی با مقایسه هزینه‌های درمان در ایران و سایر کشورها گفت: در حالی که ویزیت متخصص در ایران حدود ۴ دلار است، این رقم در ایالات متحده نزدیک به ۴۰۰ دلار می‌رسد و هدف نظام سلامت، ارائه خدمات باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه برای همه شهروندان است.