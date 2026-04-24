ارائه خدمات آزمایشگاهی به ۲۲ هزار نفر در تویسرکان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غلامعلی صبح جمعه با بیان اینکه بیش از ۱۷۹ هزار خدمت آزمایشگاهی در سال ۱۴۰۴ در تویسرکان ارائه شده است، اظهار کرد: سال گذشته ۱۷۹ هزار و ۵۸۳ خدمت متنوع در آزمایشگاه دولتی مرکز بهداشت به ۲۲ هزار و ۶۱۱ نفر از اهالی شهرستان ارائه شده است.

وی با اشاره به این موضوع که در سال گذشته ۵۰۶ زوج آزمایش قبل از ازدواج انجام داده اند افزود: آزمایشات قندخون(Fbs)، کم خونی(CBC)، کلسترول (CHOL) و عفونت ادراری(U/A) از جمله آزمایشاتی هستند که بیشترین تعداد درخواست را داشته اند و همچنین آزمایش های روتین بارداری به صورت رایگان در این آزمایشگاه انجام می شود.

رئیس مرکز بهداشت تویسرکان گفت: یکی دیگر از آزمایش هایی که در این مرکز انجام می شود، آزمایش صدور کارت سلامت است که در این مدت ۲,۲۰۴ مورد انجام شده است.

وی در ادامه یادآور شد: آزمایشگاه ۷ تیر همه روزه به جزء پنجشنبه، جمعه و تعطیلات رسمی آماده خدمت رسانی به مردم است و در این آزمایشگاه، آزمایشات مختلفی از جمله آزمایش پیش از ازدواج، آزمایش عدم اعتیاد، آزمایشات برای صدور کارت سلامت مشاغل، آزمایش تیروئید، آزمایشات سلامت کلیه و کبد و ... انجام می‌شود.