۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

ترافیک روان صبحگاهی در معابر پایتخت

ترافیک روان صبحگاهی در معابر پایتخت

بررسی ترافیک صبحگاهی پایتخت در روز پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵، نشان می دهد که خیابان‌های تهران خلوت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق، بزرگراه های آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد و بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی عادی و روان است.

مسیر شرق به غرب بزرگراه های زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی، صدر از شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، ترافیک عادی و روان است.

مسیر جنوب به شمال بزرگراه های نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک عادی و روان است.

پلیس راهور تهران بزرگ توصیه می کند: سرعت‌های بالا در هنگام رانندگی متأسفانه مسبب حادثه‌ای تلخ و ناگوار است.

رانندگان لطفا در صورت خلوتی معابر از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه حرکت کنید.

