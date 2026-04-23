کشف و توقیف محموله گیاهان خوراکی غیرمجاز در دیواندره

به گزارش خبرنگار مهر، در پی دریافت گزارش‌های مردمی از سوی همیاران طبیعت، صبح پنجشنبه عملیات شناسایی و رصد یک محموله گیاهان خوراکی غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، نیروهای اداره منابع طبیعی با همکاری پاسگاه انتظامی بخش کرفتو و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق شدند در عملیاتی شبانه این محموله را در روستای رشیدآباد کشف و توقیف کنند.

در جریان این عملیات، یک دستگاه خودروی ایسوزو و یک دستگاه نیسان که در حال بارگیری گیاهان خوراکی بودند، توقیف و متخلفان در دام قانون گرفتار شدند.

گزارش حاکی است، خودروهای توقیف‌شده به همراه محموله کشف‌شده با دستور مقام قضایی به اداره منابع طبیعی منتقل شده و روند رسیدگی قانونی به پرونده در حال انجام است.

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دیواندره ضمن قدردانی از همکاری همیاران طبیعت و نیروی انتظامی، بر برخورد قاطع با هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز از منابع طبیعی تأکید کرد.