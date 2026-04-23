۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

هفت بند آبخیزداری در شهرستان بهار ساخته شده است

همدان-نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: هفت بند آبخیزداری با صرف اعتباری افزون بر ۷ میلیارد تومان در شهرستان بهار احداث شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فتح‌الله توسلی ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از حوزه آبخیز «سنگ سفید» در شهرستان بهار، با اشاره به پیشرفت چشمگیر پروژه‌های آبخیزداری در این منطقه ، اظهار کرد: با توجه به چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، مدیریت پایدار منابع آبی جاری و زیرزمینی امری ضروری است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، هفت بند آبخیزداری با صرف اعتباری افزون بر ۷ میلیارد تومان در شهرستان بهار احداث شده است، افزود: این سازه‌های کنترلی و نفوذ آب، نقش کلیدی در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و چاه‌های کشاورزی ایفا می‌کنند.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی افزود: آب مازاد حاصل از بارش‌ها که سرریز می‌شود، مورد استفاده کشاورزان و مردم منطقه قرار گرفته و به جلوگیری از خروج منابع آبی از شهرستان کمک شایانی می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب منابع آبی در سال جاری به واسطه بارش‌های مناسب، ادامه داد: امسال شاهد افزایش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی دبی آب در این رودخانه بوده‌ایم که نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات صورت گرفته و همچنین نعمت الهی بارش‌ها است.

توسلی بیان کرد: تلاش ما بر این است که این جریان آبی که از منطقه سرچشمه گرفته و به سمت صالح‌آباد و سپس بهار هدایت می‌شود، تا حد امکان در شهرستان مدیریت شود تا هم نیازهای کشاورزی و هم بخشی از نیاز شرب که از طریق چاه‌ها تأمین می‌شود، رفع شود.

وی با اشاره به قول مساعد وزیر جهاد کشاورزی در سفر سال گذشته به این منطقه، ادامه داد: در آن سفر، مقرر شد ۲۶ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای توسعه و تکمیل پروژه‌های منابع طبیعی اختصاص یابد که تاکنون ۲ میلیارد تومان از این اعتبار پیگیری و جذب شده است.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مصمم هستیم باقیمانده این اعتبارات را در سال جاری جذب کنیم تا روند توسعه اقدامات آبخیزداری و آبخوان‌داری تسریع یابد.

وی در ادامه با انتقاد نسبت به روند اصلاح ساختار و کوچک‌سازی دولت، به ویژه در بخش وزارت جهاد کشاورزی، گفت: مصوبه سازمان امور استخدامی مبنی بر کوچک‌سازی دولت منجر به تضعیف شدید مجموعه منابع طبیعی شده که این موضوع را به صراحت به مسئولان سازمان امور استخدامی و وزیر کشاورزی گوشزد کرده‌ام.

توسلی بر لزوم حفاظت از مراتع به عنوان ثروت ملی تأکید کرد و ادامه داد: در سال‌های اخیر شاهد از بین رفتن دامداری سنتی به دلیل تخریب و شخم‌زنی مراتع و تعرض به منابع طبیعی بوده‌ایم که این امر، علاوه بر کاهش تولید پروتئین، سرمایه ملی را نیز به یغما می‌برد.

وی در پایان تأکید کرد: مجلس به عنوان دستگاه نظارتی، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این تعرضات و حفظ و احیای منابع طبیعی به کار خواهد بست.

