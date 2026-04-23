مازندران با ۳۱ میلیون شب اقامت بدون بحران امنیتی مدیریت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی عصر پنجشنبه در مراسم معارفه جانشین فرماندهی انتظامی استان گلستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه شهدای نیروهای مسلح و مردم شریف ایران اسلامی و ضمن تبریک دهه کرامت، از تلاشهای مجموعه انتظامی گلستان و سردار دادگر قدردانی کرد.
وی با اشاره به روابط و تعاملات مثبت میان استانهای همجوار گلستان و مازندران اظهار کرد: توفیق خدمت در لباس مقدس انتظامی نعمتی الهی است و هر میزان که در مسیر خدمت به مردم گام برداریم، نهتنها پشیمانی به دنبال ندارد، بلکه اجر معنوی و اخروی آن قطعی و ماندگار خواهد بود.
فرمانده انتظامی مازندران با تشریح عملکرد پلیس در مدیریت حجم بالای سفرها در این استان افزود: مازندران بهعنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور، امسال میزبان ۳۱ میلیون شب اقامت بود که این آمار بیانگر حجم بالای مأموریتهای انتظامی در استان است.
وی ادامه داد: با تلاش شبانهروزی همکاران انتظامی و همراهی خانوادههای آنان، شرایط بهگونهای مدیریت شد که هیچگونه مشکل امنیتی و انتظامی جدی در استان ایجاد نشد و آرامش و امنیت مسافران بهطور کامل برقرار ماند.
مفخمی شهرستانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همراهی و حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: مردم ایران اسلامی در بیش از ۵۰ روز گذشته با حضور آگاهانه در صحنه و حمایت از انقلاب و نیروهای مسلح، بار دیگر وفاداری خود را به نظام نشان دادهاند.
وی تأکید کرد: این حضور و همراهی گسترده نشان میدهد که خدمت به چنین ملت بصیر و فهیمی افتخاری بزرگ است و هر میزان خدمت به مردم انجام شود، باز هم در برابر عظمت و شایستگی آنان اندک خواهد بود.
نظر شما