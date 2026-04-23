ثبت رکورد جدید حمل آرد در مازندران؛ ۱۰۰۰ موتور برق تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری صبح پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات صورتگرفته در حوزه تأمین آرد و نان اظهار کرد: پس از تأمین گندم مورد نیاز، با هماهنگیهای انجامشده با کارخانجات، حتی در نخستین روز فروردین نیز هیچ واحد تولیدی تعطیل نشد و روند تولید آرد و تأمین نان بهصورت مستمر ادامه داشت.
وی افزود: در این مدت، رکورد حمل روزانه آرد در استان به حدود ۵۰ هزار کیسه رسید که نقش مؤثری در مدیریت بازار و جلوگیری از کمبود ایفا کرد.
جعفری با تأکید بر اهمیت مدیریت روانی بازار نان تصریح کرد: علاوه بر تأمین فیزیکی، اطلاعرسانی و ایجاد آرامش در جامعه نیز مدنظر قرار گرفت و در همین راستا، بیش از ۴۵۰ نانوایی کشیک در سطح استان فعال شدند که در برخی شهرستانها از ساعت ۱۹ تا ۲۴ به پخت نان پرداختند.
مدیرکل غله مازندران با اشاره به افزایش حضور مسافران در ایام تعطیلات گفت: برای پاسخگویی به نیازهای این بخش، حدود ۴ هزار تن آرد مناسبتی به شهرستانها تخصیص یافت. اگرچه در برخی مناطق به دلیل تراکم مسافر، زمان انتظار افزایش یافت، اما هیچگونه کمبود نان گزارش نشد.
وی همچنین از تأمین سایر کالاهای اساسی خبر داد و افزود: در این مدت، حدود ۶۰۰ تن شکر، ۳۰۰ تن برنج وارداتی و نزدیک به ۸ هزار تن روغن در استان توزیع شد.
به گفته جعفری، مازندران علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در حوزه تولید روغن به سایر استانها نیز خدماترسانی کرده است.
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قیمت خرید گندم اشاره کرد و گفت: با تصمیم دولت و حذف ارز ترجیحی، قیمت خرید تضمینی گندم به حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است که میتواند مشوقی برای کشاورزان باشد.
۱۰۰۰ دستگاه موتور برق تامین می شود
وی از اقدامات حمایتی برای نانوایان نیز خبر داد و گفت: با پیگیری استاندار مازندران، بیش از هزار دستگاه موتور برق برای نانواییها پیشبینی شده که برای هر واحد حدود ۱۸ میلیون تومان یارانه اختصاص مییابد. در صورت تحقق این طرح، حدود ۵۰ درصد نانواییهای استان به موتور برق مجهز خواهند شد.
مدیرکل غله مازندران در ادامه با اشاره به برنامهریزی برای اصلاح قیمت نان اظهار کرد: آنالیز قیمت نان با دستور استاندار و توسط دستگاههای ذیربط در حال انجام است تا تصمیمگیری مناسبی در این زمینه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه تولید گندم در کشور به بیش از ۱۴ میلیون تن رسیده، افزود: پیشبینی میشود بین ۸.۵ تا ۹.۵ میلیون تن خرید تضمینی انجام شود.
جعفری از کشاورزان خواست با اطمینان نسبت به تحویل گندم به مراکز خرید اقدام کنند و تأکید کرد: دولت در پرداخت مطالبات خوشحساب بوده و امسال نیز این روند ادامه خواهد داشت.
جعفری در پایان خاطرنشان کرد: با پیگیریهای انجامشده، نگرانیها در حوزه تأمین کالاهای اساسی تا حد زیادی برطرف شده و تلاش میشود روند خدماترسانی در استان با کیفیت مطلوب ادامه یابد.
نظر شما