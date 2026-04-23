۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

هلاکت قاچاقچی مسلح در تبریز پس از گروگان‌ گیری؛ یک مأمور پلیس مجروح شد

هلاکت قاچاقچی مسلح در تبریز پس از گروگان‌ گیری؛ یک مأمور پلیس مجروح شد

تبریز- معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی از هلاکت قاچاقچی مسلح در تبریز پس از گروگان‌ گیری و مجروح شدن یکی از مأموران حافظ امنیت در این درگیری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبریان آذر صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: دقایقی پیش در پی عملیات دستگیری یک قاچاقچی مشهور مواد مخدر در حوالی خیابان مارالان و حافظ تبریز، فرد مذکور با آگاهی از حضور نیروهای پلیس اقدام به تیراندازی به سمت آنان کرد که در جریان این اقدام، یکی از مأموران حافظ امنیت مجروح شد.

وی افزود: متهم پس از تیراندازی، با ایجاد فضای تنش‌آلود، یک شهروند زن رهگذر را به گروگان گرفت، با این حال، نیروهای پلیس در یک اقدام سریع و مقتدرانه موفق شدند فرد گروگان را بدون آسیب آزاد کنند.

به گفته اکبریان آذر، قاچاقچی مسلح پس از ناکامی در گروگان‌گیری، تلاش کرد از محل متواری شود، اما با واکنش به‌موقع نیروهای انتظامی، هدف قرار گرفت و زمین‌گیر شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی تأکید کرد: جزئیات تکمیلی این حادثه متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6808967

