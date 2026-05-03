کشف بیش از ۷ کیلوگرم تریاک در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز یکشنبه در تشریح این خبر اعلام کرد: در اجرای طرح تشدید مبارزه بامواد مخدر ،ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مراغه با اشراف اطلاعاتی در یک عملیات هوشمندانه و با تحقیقات فنی و اطلاعاتی از فردی که بصورت حرفه ای در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت می کرد مطلع و موضوع را در دستور کار عملیاتی قرار دادند.

ماموران با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی عامل اصلی تهیه و توریع مواد مخدر شده و با هماهنگی قضایی در بازرسی از منزل متهم، مقدار ۷ کیلو و ۲۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه جاساز شده بود کشف کردند.

در این زمینه یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان در پایان با تاکید بر تداوم و استمرار مبارزه همه جانبه و برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر از عموم شهروندان خواست، در صورت مشاهده هر گونه خرید و فروش مواد مخدر به پلیس ۱۱۰ گزارش نموده و پیشنهادات، انتقادات و تقدیرات خود را به شماره تلفن ۱۹۷ اطلاع دهند.