رمزگشایی از پرونده سرقت ۵۰۰ میلیاردی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی محمدی صبح پنجشنبه در اعلام جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وصول یک فقره پرونده سرقت از منزل، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، دو نفر متهم به سرقت را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر دو نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سردار محمدی گفت: متهمان در بازجویی های بعمل آمده به یک فقره سرقت از منزل به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال اعتراف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.