۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

کشف ۱۸فقره سرقت و دستگیری سارقان قطعات خودرو و اماکن خصوصی در مراغه

تبریز- مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی از دستگیری ۴ سارق حرفه‌ای قطعات و محتویات داخل خودرو و اماکن خصوصی با ۱۸ فقره سرقت در شهرستان مراغه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی روز یکشنبه در تشریح این خبر اعلام کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و قطعات داخل خودرو در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ این فرماندهی قرار گرفت.

این مرکز ادامه داد: ماموران با انجام اشراف اطلاعاتی و تحقیقاتی فنی پلیسی و تعقیب و مراقبت های شبانه‌روزی ۴ سارق حرفه‌ای سابقه دار را در عملیات های جداگانه دستگیر و در بازجویی های فنی اولیه تا کنون به ۱۸ فقره سرقت از اماکن خصوصی و قطعات داخل خودرو اعتراف و از مخفیگاه آنها اقلام مسروقه قابل توجهی کشف شد.

