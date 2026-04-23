۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۴

دستگیری سارقان حرفه ای خانه باغ‌ها و اماکن خصوصی در ملکان

ملکان- مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی از دستگیری ۴ سارق حرفه‌ای خانه باغ‌ها و اماکن خصوصی با ۱۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی روز پنجشنبه در تشریح این خبر اعلام کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت خانه‌ باغ‌ها و اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان ملکان قرار گرفت.

این مرکز ادامه داد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و تحقیقاتی فنی و پلیسی ۴ سارق سابقه‌دار را در این خصوص دستگیر و در بازجویی های فنی تاکنون به ۱۵ فقره سرقت اماکن خصوصی و خانه باغ معترف و از مخفیگاه آنها مقادیر قابل توجهی اقلام مسروقه شامل: انواع سیم کابل، شیرآلات، شناور، دینام و ... کشف شد.

