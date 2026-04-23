یائسگی زودرس خطر بیماری قلبی را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گفتند که نتایج نشان میدهد که پزشکان باید به طور معمول در مورد سن یائسگی زنان مسنتر سوال کنند، زیرا این مسئله میتواند بر سلامت قلب آنها تأثیر بگذارد.
دکتر «پریا فرینی»، محقق اصلی و استادیار قلب و عروق در دانشکده پزشکی فاینبرگ دانشگاه نورث وسترن در شیکاگو، در یک بیانیه خبری گفت: «وقتی یائسگی قبل از ۴۰ سالگی اتفاق میافتد، زنان هنوز بیش از نیمی از امید به زندگی خود را در پیش دارند. درک خطر تجمعی بیماری قلبی مرتبط با انسداد در طول زندگی آنها بسیار مهم است.»
برای مطالعه جدید، محققان خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب را در بین بیش از ۱۰۰۰۰ زن آمریکایی که به مدت چند دهه به عنوان بخشی از شش مطالعه طولانی مدت سلامت پیگیری شده بودند، بررسی کردند.
محققان گفتند که سلامت قلب تحت تأثیر یائسگی قرار میگیرد، زیرا کاهش سطح استروژن بر بدن زن تأثیر میگذارد.
فرینی گفت: «با کاهش استروژن طبیعی، صرف نظر از سن، کلسترول و فشار خون افزایش مییابد، توزیع چربی بدن به شکم منتقل میشود، توده عضلانی کاهش مییابد، قند خون میتواند نامنظم شود و شریانها سفت شوند. این تغییرات در یک دوره کوتاه، خطر بیماری قلبی را افزایش میدهد.»
وی گفت: «زنانی که یائسگی زودرس را تجربه میکنند، باید سلامت قلب خود را به دقت زیر نظر داشته باشند. اکثریت قریب به اتفاق بیماریهای قلبی قابل پیشگیری هستند، اما مردم باید بدانند که در اوایل زندگی در معرض خطر هستند زیرا پیشگیری موثر دههها طول میکشد.»
