۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۵۸

رسانه‌های اجتماعی خطر افسردگی و خودآزاری را در کودکان افزایش می‌دهد

یک تحقیق جدید نشان می‌دهد رسانه‌های اجتماعی تهدیدی جدی برای سلامت روان کودکان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مدیسن نت، نتایج یک مطالعه جامع نشان می‌دهد که استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای سلامت روان کودکان و نوجوانان به همان اندازه مضر است که عواملی مانند کم‌تحرکی و رژیم غذایی ناسالم.

این پژوهش که داده‌های ۱۵۳ مطالعه را شامل نزدیک به ۱۹ هزار کودک ۲ تا ۱۹ ساله از اروپا، آمریکای شمالی، آسیا، استرالیا و آمریکای لاتین بررسی کرده، نشان می‌دهد رسانه‌های اجتماعی با افزایش خطر **افسردگی، خودآزاری، مصرف مواد مخدر و مشکلات رفتاری** در کودکان مرتبط هستند.

سامانتا تیگ، مدرس روانشناسی در دانشگاه جیمز کوک استرالیا و سرپرست تیم تحقیق، تأکید می‌کند که این تهدید با سایر عوامل قابل‌اصلاح سبک زندگی قابل مقایسه است.

بر اساس یافته‌ها، ارتباط میان رسانه‌های اجتماعی و افسردگی در گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال قوی‌تر و در کودکان ۶ تا ۱۱ سال ضعیف‌تر است.

در مقابل، بازی‌های ویدیویی نتایج دوگانه‌ای داشته‌اند: هرچند با پرخاشگری و مشکلات رفتاری بیشتر همراه بوده‌اند، اما توانایی توجه و عملکرد اجرایی را نیز افزایش داده‌اند.

دکتر ویکتور فورناری، معاون روانپزشکی کودک و نوجوان در بیمارستان زوکر هیل‌ساید نیویورک، می‌گوید: «چالش اصلی این است که بفهمیم استفاده از رسانه‌های دیجیتال، به‌ویژه رسانه‌های اجتماعی، چه تأثیری بر نسل جوان دارد؛ چراکه نگرانی زیادی درباره افزایش اضطراب، افسردگی، افکار خودکشی و رفتارهای پرخطر وجود دارد.»

این مطالعه تأکید می‌کند که رسانه‌های اجتماعی مداوم‌ترین و نامطلوب‌ترین ارتباط را با پیامدهای منفی سلامت روان کودکان، به‌ویژه در حوزه عاطفی، دارند.

