به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مدیسن نت، نتایج یک مطالعه جامع نشان می‌دهد که استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای سلامت روان کودکان و نوجوانان به همان اندازه مضر است که عواملی مانند کم‌تحرکی و رژیم غذایی ناسالم.

این پژوهش که داده‌های ۱۵۳ مطالعه را شامل نزدیک به ۱۹ هزار کودک ۲ تا ۱۹ ساله از اروپا، آمریکای شمالی، آسیا، استرالیا و آمریکای لاتین بررسی کرده، نشان می‌دهد رسانه‌های اجتماعی با افزایش خطر **افسردگی، خودآزاری، مصرف مواد مخدر و مشکلات رفتاری** در کودکان مرتبط هستند.

سامانتا تیگ، مدرس روانشناسی در دانشگاه جیمز کوک استرالیا و سرپرست تیم تحقیق، تأکید می‌کند که این تهدید با سایر عوامل قابل‌اصلاح سبک زندگی قابل مقایسه است.

بر اساس یافته‌ها، ارتباط میان رسانه‌های اجتماعی و افسردگی در گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال قوی‌تر و در کودکان ۶ تا ۱۱ سال ضعیف‌تر است.

در مقابل، بازی‌های ویدیویی نتایج دوگانه‌ای داشته‌اند: هرچند با پرخاشگری و مشکلات رفتاری بیشتر همراه بوده‌اند، اما توانایی توجه و عملکرد اجرایی را نیز افزایش داده‌اند.

دکتر ویکتور فورناری، معاون روانپزشکی کودک و نوجوان در بیمارستان زوکر هیل‌ساید نیویورک، می‌گوید: «چالش اصلی این است که بفهمیم استفاده از رسانه‌های دیجیتال، به‌ویژه رسانه‌های اجتماعی، چه تأثیری بر نسل جوان دارد؛ چراکه نگرانی زیادی درباره افزایش اضطراب، افسردگی، افکار خودکشی و رفتارهای پرخطر وجود دارد.»

این مطالعه تأکید می‌کند که رسانه‌های اجتماعی مداوم‌ترین و نامطلوب‌ترین ارتباط را با پیامدهای منفی سلامت روان کودکان، به‌ویژه در حوزه عاطفی، دارند.