ثبت بیش از ۴ هزار تماس با خط مشاوره تلفنی آموزش و پرورش لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در حاشیه وبینار استانی برنامه «نماد» با اشاره به اینکه در ایام جنگ رمضان، خط مشاوره تلفنی ۱۵۷۰ با ثبت چهار هزار و شش تماس از سوی خانواده‌ها و دانش‌آموزان، نقشی پررنگ در ارائه خدمات مداخله‌ای و روانشناختی ایفا کرد، اظهار داشت: این خط با دو برابر شدن نیروهای پاسخگو و چهار برابر شدن شیفت کاری، به دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان در مواجهه با بحران جنگ یاری می رساند.

وی گفت: نکته قابل توجه این است که بیش از ۳۰ درصد این تماس‌ها از سوی والدین صورت گرفته که نشان‌دهنده اهمیت موضوع سلامت روان برای خانواده‌ها و همچنین امنیت خاطر آن‌ها از وجود چنین مرکزی است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، خدمات ارائه شده در جنگ رمضان را شامل مداخله و حمایت‌های روانشناختی دانست که توسط مشاوران مدارس، مراکز مشاوره و خانواده‌ها به صورت برخط ارائه شده است، گفت: همچنین، وبینارهایی با حضور مدرسان آموزش خانواده، مشاوران، مدرسان «نماد» و انجمن اولیا و مربیان برگزار شد.

سهرابی همچنین از آغاز مصاحبه‌های تشخیصی برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی خبر داد و بیان کرد: این مصاحبه‌ها توسط معلمان انجام می‌شود.

وی گفت: این روند از ۲۴ فروردین ماه آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت. هدف از این مصاحبه‌ها، شناسایی و بررسی وضعیت دانش‌آموزان در ابعاد مختلف است تا اقدامات حمایتی لازم صورت پذیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با تاکید بر اینکه مهم‌ترین اولویت آموزش و پرورش در سال جدید، امنیت روانی دانش‌آموزان است، افزود: همانطور که رویکردهای مختلف سال جدید را بازگو کردم، اولویت اصلی ما تامین امنیت روانی فرزندانمان است.

سهرابی،افزود: این اقدامات در راستای اجرای برنامه «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) صورت می‌گیرد که بر پیشگیری و مداخله به موقع در مسائل مرتبط با سلامت روان و آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان تمرکز دارد. وبینار استانی برنامه نماد با حضور مدیران شهرستان‌ها و مناطق استان لرستان برگزار شد تا بر اجرای صحیح و موثر این برنامه تاکید گردد.