به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد خلردی افزود: بارندگی‌های مازندران در هفت ماه پشت‌سر گذاشته شده از سال آبی جاری با ثبت میانگین بارش ۳۸۷.۵ میلیمتری، ۱۲ درصد نسبت به دوره درازمدت و هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر شد.

وی گفت: بارندگی‌های مازندران در سال آبی جاری –یکم مهر ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵- با تغییر الگوی بارش همراه بود.

وی ادامه داد: در حالی که به طور معمول بارش‌های مازندران در مناطق غربی استان بیشتر و در مناطق شرقی کمتر است، در سال آبی جاری شاهد تغییر این الگو هستیم و میزان بارش‌ها در شرق استان بیشتر از مناطق غربی و مرکزی مازندران بود.

خلردی افزود: مجموع بارش‌های منطقه غرب مازندران در هفت ماه اخیر ۳۸۹.۴ میلیمتر بود که نسبت به میانگین هر ۲ دوره کوتاه‌مدت و درازمدت افت ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: در مناطق مرکزی مازندران نیز طی هفت ماه اخیر میانگین بارندگی ۳۸۰.۵ میلیمتری ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هشت درصد کمتر است و نسبت به دوره درازمدت نیز کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: بر خلاف مناطق غربی و مرکزی، بارش‌ها در منطقه شرقی مازندران نسبت به سال گذشته و دوره درازمدت بیشتر شده است. مجموع بارندگی مناطق شرقی مازندران طی هفت ماه اخیر ۴۱۲ میلیمتر بود که نسبت به دوره درازمدت ۲ درصد بیشتر شده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد