به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد خلردی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افت چشمگیر بارندگی‌ها در پاییز امسال گفت: بررسی آمارهای ثبت‌شده نشان می‌دهد پاییز ۱۴۰۴ از نظر میزان بارش، دومین پاییز کم‌باران مازندران در ۵۵ سال گذشته به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه میانگین بارندگی پاییزی امسال در استان ۱۲۰.۶ میلی‌متر ثبت شده است، اظهار کرد: این میزان بارش نسبت به پاییز سال گذشته ۴۸ درصد و در مقایسه با میانگین دوره درازمدت ۴۵ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: آمارهای ایستگاه‌های باران‌سنجی شرکت آب منطقه‌ای مازندران نشان می‌دهد در سه ماه ابتدایی سال آبی جاری (از یکم مهر تا پایان آذر ۱۴۰۴)، هر سه حوضه غربی، مرکزی و شرقی استان کاهش بارندگی را نسبت به سال گذشته و متوسط بلندمدت تجربه کرده‌اند، اما بیشترین افت بارش‌ها در حوضه غربی استان به ثبت رسیده است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب مازندران با اشاره به وضعیت بارش در مناطق غربی استان تصریح کرد: در این محدوده طی پاییز امسال ۱۳۳.۸ میلی‌متر بارندگی ثبت شده که نسبت به پاییز ۱۴۰۳ کاهش ۵۵ درصدی و در مقایسه با دوره درازمدت کاهش ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

خلردی ادامه داد: در مناطق مرکزی مازندران نیز مجموع بارش‌های پاییزی ۱۱۴.۹ میلی‌متر بوده که نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۴۳ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به وضعیت مناطق شرقی استان گفت: میزان بارندگی در شرق مازندران طی سه ماه نخست سال آبی جاری ۱۲۱.۹ میلی‌متر ثبت شد که کاهش ۲۹ درصدی نسبت به پاییز پارسال و کاهش ۳۸ درصدی نسبت به دوره درازمدت را نشان می‌دهد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران خاطرنشان کرد: بر اساس این آمارها، کمترین کاهش بارندگی در پاییز امسال مربوط به شرق استان و بیشترین کاهش مربوط به مناطق غربی مازندران بوده است.

خلردی در پایان ابراز امیدواری کرد: با افزایش بارش‌ها در فصل زمستان و سه ماه دوم سال آبی، بخشی از کمبودهای آماری جبران شود و این موضوع به بهبود ذخایر آبی در سدها، آب‌بندان‌ها و سایر منابع تأمین آب استان کمک کند.