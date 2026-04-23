مرگ دلخراش کارگر ۳۰ ساله در دستگاه برش کارتن در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم امیر حسامی اظهار کرد: یک کارگر ۳۰ ساله به علت گیر کردن در میان قطعات دستگاه دایکات (برش کارتن) در یک واحد صنعتی واقع در محدوده پیامبر اعظم متاسفانه جان خود را از دست داد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: گزارش حادثه گیر کردن فرد در دستگاه برش کارتن (دایکات) در یک واحد صنعتی واقع در پیامبر اعظم به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.

وی بیان کرد: آتش‌نشانان در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شده و مشاهده کردند یک کارگر جوان حدوداً ۳۰ ساله حین کار با دستگاه دایکات (برش کارتن) در میان قطعات دستگاه گرفتار شده است.

حسامی اظهار کرد: نیروهای عملیاتی بلافاصله با استفاده از تجهیزات تخصصی برش و رهاسازی، عملیات خروج فرد از دستگاه را آغاز کردند. متأسفانه با وجود تلاش آتش‌نشانان و خروج فرد از دستگاه، شدت جراحات وارده به حدی بود که کارگر جوان به محض وقوع حادثه جان باخته بود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: پیکر متوفی پس از انجام تشریفات اولیه، برای بررسی‌های تکمیلی و اقدامات قانونی تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ و نیروی انتظامی حاضر در محل شد.