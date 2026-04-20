انفجار مهیب منزل ویلایی در بلوار رسالت مشهد؛یک نفر مصدوم شد

آتش‌پاد دوم محسن اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۳:۰۰ ظهر امروز (دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵) گزارش انفجار در یک منزل ویلایی یک‌طبقه واقع در رسالت ۵۵ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد؛ با توجه به گزارش اولیه مبنی بر آوار و محبوسی ساکنان، بلافاصله تیم نجات تخصصی ایستگاه ۸ به همراه نیروهای عملیاتی ایستگاه ۳۷ به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد با اشاره به جزئیات عملیات تصریح کرد: آتش‌نشانان در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شده و مشاهده کردند بر اثر شدت انفجار، منزل ویلایی تخریب و آوارشده است.

وی خاطرنشان کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک آقای ۶۳ ساله که در داخل منزل حضور داشته، بر اثر این انفجار دچار سوختگی شده است. خوشبختانه بررسی‌های تیم نجات تخصصی نشان داد که برخلاف نگرانی‌های اولیه، هیچ فرد دیگری در زیر آوار محبوس نشده و این موضوع منتفی است.

اسدی ادامه داد: آتش‌نشانان ضمن ایمن‌سازی کامل محل و قطع انشعابات برق و گاز با همکاری نیروهای شرکت برق و گاز، مصدوم حادثه را پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای مداوا و معاینات تکمیلی تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ حاضر در محل دادند.