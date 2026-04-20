انفجار مهیب در بلوار توس مشهد، ۲ نفر راهی بیمارستان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار وحید باخدا اظهار داشت: گزارش حادثه انفجار یک منزل مسکونی واقع در منطقه توس، توس ۳۳ به تلفن ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: با توجه به ماهیت خطرناک حادثه و احتمال ریزش آوار یا نشت گاز، بلافاصله تیم‌های تخصصی امداد و نجات از ایستگاه‌های شماره ۱۲ و ۱۴ به همراه تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد با اشاره به جزئیات عملیات تصریح کرد: آتش‌نشانان در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شده و مشاهده کردند بر اثر شدت انفجار، بخش‌هایی از منزل مسکونی دچار تخریب شده و شیشه‌های اطراف شکسته است.

باخدا خاطرنشان کرد: آتش نشانان بلافاصله ضمن ایمن‌سازی کامل محل و قطع انشعابات برق و گاز ساختمان، نسبت به جست‌وجوی اولیه و ارزیابی وضعیت ساکنان اقدام کردند.

وی ادامه داد: در این حادثه دو نفر از ساکنان منزل دچار مصدومیت شدند که پس از ارائه خدمات اولیه درمانی توسط نجاتگران آتش‌نشانی، برای مداوا و معاینات تکمیلی تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ حاضر در محل شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد در پایان گفت: نیروی انتظامی و کارشناسان پلیس ساختمان نیز در محل حضور یافتند و بررسی دقیق علت وقوع این انفجار و برآورد خسارات وارده توسط تیم‌های کارشناسی در دست پیگیری است.